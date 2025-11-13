Xây dựng nền tảng vững chắc chăm sóc sức khỏe toàn dân

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được công bố lấy ý kiến nhân dân đã tạo nên bầu không khí dân chủ, sôi nổi trong toàn xã hội.

Tại Vĩnh Long, nhiều ý kiến đóng góp bày tỏ sự tâm đắc khi dự thảo tiếp tục khẳng định quan điểm xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thúc đẩy chuyển đổi số y tế

Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long xác định chuyển đổi số là khâu đột phá then chốt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

Thời gian qua, ngành đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Với định hướng của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia,” đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên ngành Y tế tin tưởng, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực quan trọng đưa ngành phát triển hiện đại, bền vững, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bác sỹ Chuyên khoa II Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít cho rằng, chuyển đổi số là bước đi mang tính chiến lược, góp phần đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Việc triển khai liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh với Bảo hiểm xã hội, bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt… đã mang lại nhiều hiệu quả và tiện ích.

Nếu trước đây người bệnh phải chờ đợi lâu, thì nay nhiều khâu được tự động hóa, minh bạch, tiết kiệm thời gian. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm bệnh tật, hỗ trợ bác sỹ chẩn đoán và điều trị, giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả phục vụ người dân.

Bác sỹ Bùi Minh Tuấn bày tỏ mong muốn chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển y tế. Ông đề xuất các giải pháp như đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin tại tuyến cơ sở; ban hành khung chuẩn dữ liệu y tế quốc gia bảo đảm liên thông, thống nhất, an toàn.

Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực y tế số; khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn trong quản lý, khám, chữa bệnh, từng bước hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ…

Bác sỹ Chuyên khoa II Huỳnh Hữu Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và khám, chữa bệnh đang trở thành xu thế tất yếu, tạo bước chuyển mạnh mẽ.

Bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Hữu Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” sẽ tạo tiền đề quan trọng để phát triển đồng bộ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, trong đó có y tế.

Ông đề xuất cần thể chế hóa chuyển đổi số y tế như một trụ cột trong chiến lược phát triển quốc gia, “phát triển y tế số” song hành với “kinh tế số” và “chính phủ số,” hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân là hạ tầng dữ liệu quốc gia trọng yếu.

Để đạt mục tiêu này, Trung ương cần có cơ chế phân bổ ngân sách chuyển đổi số y tế theo hiệu quả sử dụng, khuyến khích xã hội hóa đầu tư công nghệ, thành lập Quỹ hỗ trợ chuyển đổi số y tế; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế số, đưa tin học y tế vào chương trình đào tạo chính quy tại các trường đại học...

Ngoài ra, các bên liên quan cần xem xét việc phát triển y tế dự phòng, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý sức khỏe, hỗ trợ chẩn đoán, cảnh báo sớm dịch bệnh, phân tích hiệu quả điều trị và mở rộng mô hình khám, chữa bệnh từ xa cho vùng khó khăn, biên giới…

Kỳ vọng hệ thống y tế chất lượng, hiệu quả

Bác sỹ Chuyên khoa II Huỳnh Hữu Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đóng góp ý kiến cho nội dung “Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và bền vững” trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bác sỹ Huỳnh Hữu Nhân cho biết thời gian qua, là bệnh viện tuyến tỉnh, đơn vị đã đáp ứng hơn 90% nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong tỉnh và vùng giáp ranh; hỗ trợ chuyên môn cho tuyến huyện, xã thông qua đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Với quy mô 930 giường nhưng thường xuyên tiếp nhận trên 1.200 bệnh nhân nội trú, bệnh viện luôn duy trì trọng tâm phục vụ nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng nông thôn.

Bệnh viện cũng là đầu mối chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, góp phần giảm tải tuyến trên và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Bác sỹ Huỳnh Hữu Nhân kỳ vọng, trong định hướng phát triển hệ thống y tế giai đoạn tới, bệnh viện tuyến tỉnh sẽ tiếp tục giữ vai trò “trụ cột” trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa là tuyến chuyên môn kỹ thuật cao, vừa là trung tâm đào tạo, hỗ trợ và điều phối y tế khu vực.

Ông đề xuất Trung ương cần có cơ chế phân tuyến rõ ràng, linh hoạt trong chuyển tuyến, ưu tiên đầu tư y tế cơ sở làm nền tảng giảm tải tuyến trên, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Để đạt mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí và có hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh viện tuyến tỉnh cần được giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, kết nối thông tin giữa các tuyến.

Các bên liên quan cần bổ sung chủ trương xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về chất lượng dịch vụ y tế, lấy sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm…

Bác sỹ Chuyên khoa II Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít cho rằng, y tế cơ sở là “lá chắn” và “trụ cột” của hệ thống y tế quốc gia-nơi gần dân, hiểu dân và chăm sóc sức khỏe nhân dân chủ động, toàn diện nhất.

Những năm qua, tuyến cơ sở đã phát huy tốt vai trò dự phòng, phòng, chống dịch và quản lý sức khỏe cộng đồng, song vẫn gặp khó khăn về nhân lực, chuyên môn, cơ sở vật chất và chế độ đãi ngộ. Ông mong muốn dự thảo văn kiện Đại hội XIV tiếp tục xác định phát triển y tế cơ sở là nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới nền y tế công bằng.

Từ thực tiễn, ông đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuyển đổi số; ban hành cơ chế thu hút, đào tạo, giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao; phát triển mô hình y học gia đình, y tế dự phòng chủ động, chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh;” tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở, dự phòng và chuyên sâu, hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện, nhân văn và hiệu quả.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho rằng, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện tầm nhìn chiến lược về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân với các mục tiêu quan trọng xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững; nâng cao năng lực mạng lưới y tế từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng và khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm; phấn đấu đến năm 2030 miễn viện phí toàn dân…

Ngành Y tế Vĩnh Long đang quy hoạch, củng cố mạng lưới y tế cơ sở sau sắp xếp hành chính, đầu tư nâng cao năng lực bệnh viện tuyến tỉnh và khu vực, mở rộng vai trò y tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai các mô hình quản lý sức khỏe toàn dân… hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động, tạo tiền đề hiện thực hóa các định hướng phát triển ngành./.

