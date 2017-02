Adele trình diễn ca khúc 'Hello" đình đám trong đêm trao giải Grammy. (Nguồn: AFP)

Diva Celine Dion (phải) trao giải Grammy Ca khúc của năm do Adele. (Nguồn: AFP)

Trong lễ trao giải Grammy diễn ra tối 12/2 tại Mỹ, Adele đã giành chiến thắng tại các hạng mục danh giá Album của năm và Ghi âm của năm cho ca khúc ăn khách "Hello" và album "25"Đáng chú ý là Adele, với đôi mắt ngấn lệ vì xúc động, đã bước lên sân khấu và cất lời ca ngợi đối thủ chính của cô trong đêm trao giải Beyonce. Theo lời Adele, album "Lemonade" của Beyonce là một cảm hứng lớn của cô."Tất cả các nghệ sỹ chúng tôi tôn thờ cô. Cô là ánh sáng của chúng tôi," Adele nói với Beyonce, người rõ ràng đã rất xúc động trước những lời lẽ đó.Trước khi giành 2 giải trên, Adele đã đoạt giải Ca khúc của năm, một trong ba hạng mục lớn nhất trong mỗi lễ trao giải Grammy. Đây cũng là những chiến thắng mới nhất cho ca khúc bom tấn này, đánh dấu sự trở lại vinh quang của nữ ca sỹ người Anh.Trước đó, đề cử giải Grammy 2017, công bố ngày 6/12 dự báo một cuộc "đại chiến" giữa Beyonce, người đang dẫn đầu với chín đề cử và Adele, với album đình đám "25" từng khiến thế giới điên đảo hồi cuối năm 2015 tại ba hạng mục quan trọng Album của năm, Ca khúc của năm và Thu âm của năm.Cạnh tranh hạng mục Album của năm cùng "Lemonade" của Beyonce và "25" của Adele là album ăn khách "Views" của Drake, "Purpose" của Justin Bieber, và "A Sailor's Guide to Earth" của ca sỹ dòng nhạc đồng quê Sturgill Simpson.Trong khi đó, ở hạng mục Thu âm của năm, ca khúc "Formation" của Beyonce và "Hello" của Adele tranh giải cùng "Work" của Rihanna và Drake, "Stressed Out" của bộ đôi Twenty One Pilots, và "7 Years" của Lukas Graham.Hạng mục Ca khúc của năm cũng tiếp tục gọi tên "Formation" của Beyonce, "Hello" của Adele và "7 Years" của Lukas Graham tranh giải cùng "Love Yourself" của Justin Bieber và "I Took a Pill In Ibiza" của Mike Posner.Giải Grammy lần thứ 59 diễn ra tại trung tâm Staples ở "thành phố của những thiên thần" Los Angeles, bang California tối 12/2/2017. Khoảng 13.000 chuyên gia âm nhạc tiến hành bỏ phiếu để bầu chọn các tác phẩm đoạt giải./