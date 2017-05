APEC (SOM 2) và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Thủ đô Hà Nội

Từ ngày​ 9​-21/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM 2) và các cuộc họp liên quan, Đối thoại chính sách cao cấp APEC về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, Đối thoại nhiều bên về hợp tác APEC hướng tới năm 2020 và tương lai, và Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23).



Các hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường của Năm APEC Việt Nam 2017, và có vai trò then chốt trong việc triển khai các sáng kiến cụ thể hóa các ưu tiên của Năm APEC 2017, đồng thời định hướng việc chuẩn bị nội dung và các văn kiện sẽ được trình lên Lãnh đạo các nền kinh tế và các Bộ trưởng APEC thông qua vào tháng 11 tới tại thành phố Đà Nẵng.



Tham dự các hội nghị dự kiến có khoảng 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có các Bộ trưởng phụ trách về vấn đề thương mại và phát triển nguồn nhân lực của các thành viên APEC, các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên, cùng đại diện Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chuyên gia hàng đầu của các tổ chức quốc tế cùng lãnh đạo các tập đoàn và các viện nghiên cứu lớn của khu vực…



Lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực có uy tín, như Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Avezedo, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Nguyên Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy… cũng đã nhận lời tham dự các hội nghị với tư cách khách mời.



Một dấu ấn quan trọng trong dịp này là Đối thoại nhiều bên về hợp tác APEC hướng tới năm 2020 và tương lai, được tổ chức vào ngày 16/5, nhằm triển khai chỉ đạo của các nhà Lãnh đạo APEC năm 2016.



Với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu là các quan chức cao cấp, các lãnh đạo doanh nghiệp, học giả có uy tín, các tổ chức xã hội và giới truyền thông đến từ 21 nền kinh tế thành viên cũng như từ các tổ chức quốc tế và khu vực, kết quả của Đối thoại sẽ là cơ sở để các nhà Lãnh đạo APEC trao đổi về định hướng phát triển của Diễn đàn từ nay đến năm 2020 và những thập kỷ tiếp theo vào tháng 11 năm nay.



Hội nghị các Bộ trưởng APEC phụ trách Thương mại lần thứ 23 (MRT 23) sẽ diễn ra từ 20-21/5. Đây là một trong những Hội nghị Bộ trưởng thường niên của APEC nhằm thúc đẩy thảo luận và xây dựng định hướng cho các lĩnh vực hợp tác then chốt của Diễn đàn.



Trước đó, từ 14 - 15/5 sẽ diễn ra Đối thoại chính sách cao cấp APEC về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.



Tiếp nối các kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về phát triển nguồn nhân lực tổ chức tại Hà Nội tháng 9/2014, Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận các biện pháp APEC cần triển khai để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của kỷ nguyên số.



Cũng trong hai ngày này, Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) – một trong ba quan sát viên chính thức của APEC sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban điều hành và Hội nghị toàn thể với chủ đề "Tầm nhìn quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI."



Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị toàn thể của PECC kể từ khi trở thành thành viên năm 1994.



Trên cơ sở kết quả hơn 50 cuộc họp, hội thảo và hoạt động của các ủy ban, các nhóm công tác của APEC diễn ra từ ngày 9-16/5, các quan chức cao cấp sẽ nhóm họp trong hai ngày 17​-18/5 để rà soát tiến độ triển khai các trọng tâm, kế hoạch công tác đề ra tại Hội nghị SOM 1 và thảo luận hướng nội dung của các văn kiện chính của Năm APEC 2017.



Trong dịp này, tại Ninh Bình, Hội nghị các quan chức cao cấp tài chính APEC (SFOM) và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức từ ngày 15-19/5.



Các hội nghị APEC lần này là một dịp nữa để các bộ, cơ quan và địa phương Việt Nam thể hiện sự đóng góp tích cực và chủ động vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước và hợp tác APEC nói riêng.



Bảy bộ, ngành của Việt Nam, gồm Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ, sẽ trực tiếp chủ trì hoặc đảm nhận vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy ban, nhóm công tác của APEC.



Để đón chào các đại biểu APEC, thủ đô Hà Nội và thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Ban Thư ký APEC 2017 và các bộ, cơ quan liên quan triển khai các công tác chuẩn bị từ rất sớm.



Nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức trong dịp này để giới thiệu đến bạn bè quốc tế và khu vực về vẻ đẹp của vùng Bắc Bộ và nét thanh lịch, tài hoa của người Tràng An, góp phần vào thành công chung của Năm APEC Việt Nam 2017./.