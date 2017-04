Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1984), trú tại tổ 58, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, hiện trú tại phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.Linh là nghi phạm trong vụ trộm chiếcvào đêm 28/4, sau đó điều khiển chiếc xe này gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến một số người bị thương phải nhập viện, trong đó có hai người bị thương rất nặng.Theo thông tin ban đầu, vào đêm 28/4, lợi dụng thời điểm anh Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1991) ở khu đô thị Royal City, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, là chủ nhân chiếc xe ôtô Range Rover Autobiography biển kiểm soát 30E-886.86 vào tiệm tạp hóa mua đồ, Nguyễn Duy Linh đã đột nhập vào trong ôtô vẫn đang nổ máy và điều khiển cho xe chạy.Phát hiện chiếc xe bị kẻ gian lấy trộm, anh Tuấn Anh đã cùng một số người dân truy đuổi.Khi đối tượng điều khiển xe với tốc độ cao ra tới đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, do không làm chủ được tay lái đã đâm liên hoàn vào 5 chiếc xe máy làm một số người bị thương, trong đó có hai người bị thương rất nặng.Sau khi gây tai nạn giao thông, kẻ gian mở cửa xe định bỏ chạy nhưng đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ giao cho công an.Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Duy Linh khai làm môi giới chứng khoán ở Hà Nội và đêm 28/4 phát hiện thấy chủ nhân chiếc xe ôtô Range Rover Autobiography vào hiệu tạp hóa mua thuốc lá, đã nhảy lên lái xe đi với mục đích lấy trộm rồi tìm chỗ tiêu thụ.Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ./.