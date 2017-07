Lực lượng an ninh Jerusalem gác tại nơi xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: EPA/theguardian.com)

Ngày 23/7, một vụ bạo lực đã xảy ra tại Đại sứ quán Israel ở thủ đô Amman của Jordan. Theo mạng Hala Akhbar có quan hệ với quân đội Jordan, vụ việc trên liên quan đến hành động đâm dao và nổ súng.Trong khi đó theo một nguồn tin an ninh giấu tên, đã có 1 người Jordan thiệt mạng và 1 người Israel bị thương nặng trong vụ tấn công này.Lực lượng an ninh Jordan đã tăng cường hiện diện gần khu vực đại sứ quán trên. Hiện phía Bộ Ngoại giao Israel vẫn chưa đưa ra bình luận gì.Trước đó tại Jordan đã chứng kiến làn sóng bất bình của công chúng đối với Israel. Các quan chức Jordan đã kêu gọi Israel gỡ bỏ các máy dò kim loại bên ngoài đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.Việc lắp đặt những thiết bị này đã gây ra các cuộc đụng độ đẫm máu nhất với người Palestine trong những năm qua.Nhiều người trong số 7 triệu dân Jordan là người gốc Palestine. Họ hoặc cha mẹ họ từng phải bỏ trốn hoặc bị trục xuất sang Jordan trong cuộc giao tranh đi kèm với việc thành lập nhà nước Israel năm 1948.Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng An ninh công cộng Israel Gilad Erdan​ cùng ngày cho biết nước này có thể loại bỏ các máy dò kim loại tại cổng vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, nếu cảnh sát có biện pháp khác nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực này.Trả lời kênh Channel 2 TV, ông Erdan nêu rõ Israel có thể loại bỏ các máy dò kim loại nếu cảnh sát có những phương án an ninh thay thế, tuy nhiên hiện vẫn chưa có kế hoạch nào như vậy.Người dân Palestine cáo buộc chính quyền Israel sử dụng các thiết bị này để kiểm soát khu đền thờ Al-Aqsa, và đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối.Tuy nhiên, ông Erdan đã bác bỏ điều này, cho rằng kẻ thù của Israel đang sử dụng những máy dò kim loại làm cái cớ để kích động người dân Palestine tiến hành các vụ tấn công.Đền Al-Aqsa nằm trong Quần thể Haram al-Sharif, mà người Do Thái gọi là Nùi Đền - một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất thế giới, được cả người Do Thái, người Cơ Đốc giáo và người Hồi giáo tôn kính./.