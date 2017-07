Hiện trường một vụ đánh bom tại Kabul. (Nguồn: AFP)

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, ngày 24/7, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong một vụ đánh bom xe nhằm vào nhà riêng của một chính trị gia ở phía Tây thủ đô Kabul.Nhân chứng cho hay vụ nổ xảy ra tại khu vực Qala-e-shada. Mục tiêu của vụ tấn công là nhà của Mohammad Mohaqiq, cấp phó của nhà lãnh đạo điều hành Afghanistan Abdullah Abdullah. Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường và không cho phép người dân lại gần khu vực này.Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm vụ tấn công.Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014 khi lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì khoảng 13.000 quân để đào tạo lực lượng Afghanistan cũng như chống khủng bố. Lợi dụng bất ổn, nhiều tổ chức khủng bố đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này.Để đối phó với tình hình trên, thời gian gần đây, các lực lượng an ninh của Afghanistan đã tăng cường các chiến dịch an ninh trên cả nước để chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan, trong đó có lực lượng Taliban.Ngày 31/5 vừa qua đã xảy ra vụ đánh bom xe tại khu ngoại giao đoàn ở thủ đô Kabul làm ít nhất 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Kabul kể từ năm 2001./.