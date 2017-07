Sản xuất giày xuất khẩu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo Hiệp hội Da-Giày và Túi xách Việt Nam (Lefaso), hiện Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm giày dép tới khoảng 100 nước trên thế giới; trong đó 72 nước có kim ngạch xuất khẩu trên 1 triệu USD.Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5/2017 Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,99 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 35,2% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại.Thị trường EU đứng thứ hai đạt 1,76 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 31,15% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam; tiếp đến là Trung Quốc đạt 418,4 triệu USD, tăng 31,1% và chiếm tỷ trọng 7,4%; Nhật Bản đạt 284,4 triệu USD, tăng 4,4% và chiếm 5%; Hàn Quốc đạt 158,3 triệu USD, tăng 15,5% so cùng kỳ 2016 và chiếm 2,8%. Tổng cộng năm thị trường trên chiếm 83,3% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam.Về túi xách, valy, cặp các loại, tính đến hết tháng 5/2017, Hoa Kỳ cũng đứng đầu thị trường xuất khẩu, đạt hơn 555 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 41,1% tổng kim ngạch xuất khẩu túi xách các loại của Việt Nam. Tiếp theo là thị trường EU đạt gần 365 triệu USD, tăng 8,2% và chiếm tỷ trọng 27%; Nhật Bản đạt 146,5 triệu USD tăng 1,7% và chiếm 10,9%; Trung Quốc đạt 57,6 triệu USD, giảm 6,8% và chiếm 4,3%; Hàn Quốc đạt 52,8 triệu USD giảm 0,4% và chiếm 3,9%. Tổng cộng 5 thị trường trên chiếm 87,2% tổng kim ngạch xuất khẩu túi xách, cặp của Việt Nam.Các vùng tập trung nhiều nhà máy sản xuất da-giày hiện nay là ở phía Nam, khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, chiếm tới gần trên 80% kim ngạch xuất khẩu của ngành; trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, hiện là các địa phương có sản lượng giày dép, túi xách lớn nhất cả nước.Ở phía Bắc, sản xuất da-giày tập trung tại một số tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình; trong đó, Thanh Hóa, Hải Phòng hiện là các tỉnh có sản lượng giày dép lớn nhất miền Bắc. Tại miền Trung, chỉ có một số ít cơ sở sản xuất tương đối lớn tại Đà Nẵng, Quảng Nam.Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong sáu tháng đầu năm 2017, xuất khẩu toàn ngành da giày đạt 8,7 tỷ USD, tăng 11%; trong đó xuất khẩu giày dép đạt 7 tỷ USD, tăng 12% và túi-cặp đạt 1,65 tỷ USD tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước.Theo dự báo của các chuyên gia, kinh tế thế giới năm 2017 sẽ tốt hơn năm 2016 và Trung Quốc tiếp tục chủ trương giảm ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực dệt may và da giày để tập trung cho các ngành công nghệ cao, nên các đơn hàng gia công giày dép, túi xách sẽ tiếp tục xu hướng chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam. Dự báo năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày có thể đạt 17,8 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016.Để đạt mục tiêu trên Hiệp hội Da-Giày và Túi xách Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm da giày theo hướng khai thác lợi thế và tiềm năng mở cửa thị trường tại các nước tham gia FTA mà Việt Nam đã ký kết.Đồng thời, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đầu tư đổi mới mô hình sản xuất, tham gia các chuỗi sản xuất da giày trong nước, khu vực và toàn cầu. Đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại hóa và miở rộng quy mô sản xuất của các doanh nghiệp trong nước, để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm xuất khẩu/.