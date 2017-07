Nhân viên cơ quan bầu cử Timor Leste kiểm phiếu sau bầu cử tại Dili ngày 22/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Timor Leste được công bố ngày 23/7 cho biết sự ủng hộ đối với đảng Đại hội quốc gia vì Tái thiết Timor (CNRT) - đảng lớn nhất trong chính phủ đoàn kết dân tộc ở nước này, đã giảm mạnh so với cuộc bầu cử trước, trong khi đối tác liên minh là đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor Leste độc lập (FRETILIN) giành được nhiếu phiếu nhất, song không đủ quá bán để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ.Với 78% số phiếu được kiểm tính đến trưa 23/7, đảng CNRT giành được 27,6% số phiếu, giảm mạnh từ mức 36,7% có được trong cuộc bầu cử năm 2012.Trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng FRETILIN tăng lên mức 31%, tiếp đến là đảng Dân chủ được 10% và đảng Tự do Nhân dân mới được cựu Tổng thống Taur Matan Ruak thành lập được 9%.Cuộc bầu cử ở Timor Leste được tiến hành ngày 22/7 khi hơn 760.000 cử tri đủ tư cách của nước này được kêu gọi tới trên 1.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước để bầu ra các thành viên mới của quốc hội.Trong cuộc bầu cử này, 21 đảng chính trị cạnh tranh 65 ghế quốc hội sau một tháng tiến hành chiến dịch vận động tranh cử. Một đảng phải giành ít nhất 33 ghế để trở thành phe đa số tại cơ quan lập pháp nước này.Sau 15 năm giành độc lập, Timor Leste tiếp tục đối mặt một loạt vấn đề kinh tế, trong đó có tỷ lệ thất nghiệp cao.Cuộc bầu cử trên diễn ra trong bối cảnh các cử tri trẻ tuổi ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế của Timor Leste.Một cuộc thăm dò do Asia Foundation, tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận, tiến hành vào tháng 12/2016, cho thấy đánh giá về triển vọng của đất nước có chiều hướng đi xuống, với mức độ bất mãn gia tăng trong các cử tri trẻ tuổi.Theo tổ chức này, năm 2014, khoảng 73% người được hỏi cho rằng Timor Leste đang đi đúng hướng, trong khi chỉ 58% người có cảm nhận tương tự vào năm 2016.Đối với những người được hỏi dưới 25 tuổi, con số này giảm từ 80% xuống chỉ còn 50% trong cùng giai đoạn trên./.