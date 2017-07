Các cán bộ chăm sóc y tế đối với thương binh nặng, người có công. (Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 25/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Vương quốc Campuchia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) tại Trụ sở Cơ quan số 310, Đại lộ Độc lập, thành phố Sihanoukville.Tham dự sự kiện có Tổng lãnh sự Nguyễn Thế Cường cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán; đại diện Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, thân nhân các gia đình liệt sỹ, các thương binh, các cựu chiến binh tại địa bàn.Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thế Cường đã gửi đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các gia đình có công với Tổ quốc và với đất nước bạn Campuchia anh em những tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, thân thiết.Tổng Lãnh sự cũng đánh giá cao nghĩa cử của cộng đồng người Việt Nam tại 6 tỉnh khu vực Lãnh sự do Tổng Lãnh sự quán quản lý trong nhiều năm qua đã tích cực xây dựng cộng đồng, ổn định cuộc sống, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, góp phần cùng Tổng lãnh sự quán qua các thời kỳ vun đắp cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài với nước bạn đặc biệt là khu vực 6 tỉnh: Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Takeo, Kampong Speu và Koh Kong.Tổng lãnh sự Nguyễn Thế Cường nhấn mạnh thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc, trong suốt 70 năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa," "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng."Tổng Lãnh sự xúc động bày tỏ sự trân trọng, tự hào và cảm ơn ý chí và nghị lực của các thương-bệnh binh, thân nhân thương binh, liệt sỹ trong cộng đồng tại Campuchia nói chung và vùng 6 tỉnh Lãnh sự nói riêng luôn gương mẫu, chủ động, tích cực, tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn để không chỉ bảo đảm cuộc sống bản thân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển và phồn vinh của cộng đồng, đất nước và mối tình hữu nghị láng giềng với nhân dân Campuchia anh em.Tại lễ kỷ niệm, đại diện Hội người Campuchia gốc Việt, các cựu chiến binh trước đây là quân tình nguyện tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, nhất là tại tỉnh Preah Sihanouk đã xúc động cám ơn Tổng Lãnh sự quán đã quan tâm và long trọng tổ chức sự kiện này.Đại diện Hội người Campuchia gốc Việt bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, các gia đình có công với đất nước; nguyện sống xứng đáng với những chiến công vĩ đại và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ; củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia; cùng đồng lòng và chung sức vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hướng về Tổ quốc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương Campuchia nơi mình đang sinh sống.Trong khuôn khổ buổi lễ, Tổng lãnh sự quán đã tổ chức đoàn đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, nơi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Samdech Say Chhum đồng Chủ trì cắt băng khánh thành ngày 22/7 vừa qua nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia và tỉnh Preah Sihanouk.Tổng Lãnh sự quán cũng đã trình chiếu những hình ảnh xúc động, tổng hợp các hoạt động kỷ niệm của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ; những hình ảnh không thể nào quên của quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại chiến trường Campuchia...Tri ân những người đã hy sinh vì đất nước là việc làm thường xuyên và đã trở thành một nét đẹp nhân văn trong cộng đồng người Việt tại Campuchia nói chung và vùng 6 tỉnh thuộc khu vực lãnh sự nói riêng.Những việc làm đó không những là động lực khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc mà còn có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay về một thời kỳ lịch sử cách mạng oai hùng, oanh liệt của đất nước, về truyền thống và đạo lý "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây," "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam./.