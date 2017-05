Vẻ đẹp kiến trúc mang đậm chất cổ điển trên đỉnh Bà Nà chìm trong sương càng tôn thêm vẻ lãng mạn và bí ẩn, cuốn hút du khách thập phương. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày (tương đương dịp lễ năm 2016), tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng đạt 311.334 lượt, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong số khách trên có 84.556 lượt khách quốc tế, tăng 91,2%; khách nội địa đạt 226.778 lượt, tăng 26%.Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 với chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng nhiều hoạt động phụ trợ thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng. Lượng khách quốc tế tập trung chủ yếu là thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc.Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động phụ trợ cho mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 cũng thường xuyên được diễn ra như Chương trình khai trương mùa du lịch biển, âm nhạc đường phố, không gian nghệ thuật sắp đặt, lễ hội ẩm thực quốc tế “Ngũ hành”… đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.Nhằm tăng cường công tác an toàn, an ninh trật tự, Đoàn kiểm tra liên ngành về giá do Sở Tài chính Đà Nẵng chủ trì đã tiến hành kiểm tra khách sạn chủ yếu dọc hai bên bờ sông Hàn và tàu du lịch về việc kê khai, niêm yết giá theo mẫu quy định.Trong dịp này, khách du lịch do các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố khai thác đạt 21.433 lượt, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó khách quốc tế đạt 10.188 lượt khách, tăng 24,4%, khách nội địa đạt 10.243 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, khách đi du lịch nước ngoài đạt 1.002 lượt khách, tương đương so với cùng kỳ năm trước.Dịp lễ năm nay lượng khách nội địa do các đơn vị lữ hành khai thác không tăng nhiều so với năm 2016 do xu hướng tự đăng ký dịch vụ và không mua tour trọn gói đang dần được nhiều người lựa chọn, nhất là với các bạn trẻ.Ngoài ra, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng kéo dài 2 tháng nên khách không tập trung vào dịp lễ 30/4, 1/5 như các năm.Bên cạnh đó, việc tập trung đầu tư phát triển du lịch của một số địa phương trong nước (Lào Cai, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Quốc…) cũng thu hút và chia sẻ thị trường khách nội địa với Đà Nẵng trong dịp lễ này.Dịp 30/4 và 1/5 năm nay, Đà Nẵng vẫn là mùa du lịch cao điểm đối với khách quốc tế đến từ các thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc).Khách nội địa vẫn chủ yếu từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn của một số địa phương lân cận như Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.Khách đi du lịch nước ngoài chủ yếu đăng ký các chương trình tour đi các nước gần như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong, Singapore, Malaysia…Trong dịp này (ngày 29/4-2/5), lượng khách quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng bằng đường hàng không có 103 chuyến bay, đạt 15.040 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt 109.444 lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2016. Công suất buồng phòng bình quân đạt 82%.Tổng lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2017 tại Đà Nẵng đạt 180.457 lượt khách, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2016.Trong dịp này, các khu, điểm tổ chức quảng bá các hoạt động, dịch vụ trong dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 để thu hút khách như Bà Nà Hills, Asia Park.Khu công viên Suối Khoáng nóng Núi Thần Tài khai trương khu Công viên nước với máng trượt bằng đá lớn nhất Việt Nam.Ngoài ra, các khu điểm du lịch cũng đón khách bằng các hoạt động như cải tạo cảnh quan môi trường, treo băng rôn, biểu ngữ chào mừng dịp lễ và Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 và đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn du khách.Trong dịp này, tình hình an ninh trật tự,công tác cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy tại các khu điểm du lịch được quan tâm, chú trọng, đảm bảo cho du khách có được một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an toàn./.