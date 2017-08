Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad. (Nguồn: Reuters)

Chính phủ Malaysia ngày 8/8 đã mở cuộc điều tra đối với Ngân hàng trung ương nước này liên quan vụ bê bối thất thoát ngoại tệ từ 2 thập kỷ trước.Cuộc điều tra có thể dẫn đến việc truy tố hình sự đối với cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.Theo đó, Ủy ban Điều tra Hoàng gia gồm năm thành viên đã mở cuộc họp đầu tiên vào ngày 8/8 nhằm điều tra xem Ngân hàng trung ương Malaysia đã để thất thoát bao nhiêu trong hoạt động giao dịch ngoại hối vào những năm 1990, đồng thời xác định các dấu hiệu bao che hoạt động này.Cuộc điều tra được tiến hành ngay sau khi chính phủ nước công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy những tổn thất lớn hơn rất nhiều so với báo cáo trước đây trước Nội các và Quốc hội.Theo thông tin từ Ủy ban điều tra, phiên điều trần sẽ bắt đầu vào ngày 21/8 và sẽ trình báo cáo kết quả điều tra lên Nhà Vua vào ngày 13/10.Ủy ban điều tra sẽ kiến nghị các hình thức xử lý đối với những người vi phạm, nhưng quyết định có truy tố hay không sẽ do cơ quan công tố quyết định.Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đối lập cho rằng cuộc điều tra này là nhằm hạ uy tín của cựu Thủ tướng Mahathir chỉ vài tháng sau khi ông thành lập một đảng chính trị mới.Ông Mahathir hiện đang lãnh đạo một liên minh đối lập nhằm canh tranh với Thủ tướng Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018.Cựu Thủ tướng Mahathir cùng các nhà lãnh đạo đối lập cũng kêu gọi chính phủ mở cuộc điều tra chính thức về vụ bê bối tham nhũng hang tỷ USD tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB do ông Najib Razak lập ra.Ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, từng giữ cương vị Thủ tướng Malaysia từ năm 1981 đến năm 2003./.