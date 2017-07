Cảnh sát Ấn Độ gác tại huyện Anantnag sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, báo điện tử Economic Times ngày 23/7 dẫn báo cáo đánh giá của Mỹ cho biết Ấn Độ đã thay thế Pakistan trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về nguy cơ tấn công khủng bố, sau Iraq và Afghanistan.Một nghiên cứu được Nhà Trắng công bố mới đây cho biết số vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ trong năm 2016, cũng như số nạn nhân tử vong và thương tích trong các vụ tấn công này đã gia tăng.Cụ thể, trong tổng số 11.072 vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới vào năm 2016, có 927 vụ xảy ra tại Ấn Độ, tăng 16% so với năm 2015 (798 vụ).Số người thiệt mạng ở Ấn Độ trong các vụ tấn công khủng bố tăng 17% từ 289 trong năm 2015 lên 337 trong năm 2016, trong khi số người bị thương tăng tương ứng từ 500 lên 636 người.Trong khi đó, số vụ tấn công khủng bố ở Pakistan giảm 27% xuống còn 734 vụ trong năm 2016 từ mức 1.010 vụ năm 2015.Cũng theo báo cáo trên, sự gia tăng khủng bố tại Ấn Độ là do hoạt động mạnh của các tổ chức khủng bố có căn cứ dọc tuyến biên giới Jammu-Kashmir giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan từ năm 2016.Bên canh đó là sự gia tăng của các nhóm cực đoan bạo lực tại Ấn Độ với trên 52 nhóm hoạt động, trong đó đáng chú ý là tổ chức cực đoan Naxals - được Mỹ liệt kê là tổ chức khủng bố nguy hiểm thứ 3 trên thế giới sau lực lượng Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng và Taliban.Các nhóm cực đoan này đứng đằng sau 336 vụ tấn công khủng bố trong năm ngoái, khiến ít nhất 174 người thiệt mạng và 141 người bị thương./.