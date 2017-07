(Ảnh minh họa: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 14/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn tỉnh Kon Tum đã có báo cáo số 248/BC-SNN về tình hình cá chết bất thường ở huyện Đăk Hà.Theo nhận định ban đầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum, hiện tượng cá chết đột ngột do hàm lượng ôxy hòa tan thấp, cá bị ngạt. Số lượng cá chết chủ yếu là diêu hồng, trắm cỏ.Một số loài cá tự nhiên trong lòng hồ thủy điện không có hiện tượng chết hàng loạt. Theo kết quả đo hàm lượng ôxy hòa tan các ngày 12, 13/7 thấp dưới 4mg/lít, thấp hơn so với quy chuẩn trên 4mg/lít.Nguyên nhân là do mực nước lòng hồ thủy điện Pleikrông xuống thấp. Bên cạnh đó, trên địa bàn có mưa trong các ngày 11, 12/7 kéo theo lượng bùn đất, lòng hồ thu hẹp, nước đục dẫn đến hàm lượng ô xy hòa tan trong nước xuống thấp.Kết luận sơ bộ của cơ quan chuyên môn tỉnh Kon Tum là không có độc tố trong nước.Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn tiến hành lấy các mẫu nước để tiến hành phân tích, đánh giá xác định chính xác nguyên nhân. Dự kiến, ngày 20/7 sẽ công bố kết quả các chỉ số môi trường nước.Sở Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn tỉnh Kon Tum đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum xem xét, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phân tích, công bố rõ các chỉ số môi trường trong nước khu vực nuôi và khu vực xả thải của ​nhà máy mỳ Tây Nguyên. Sở Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn lấy mẫu cá để phân tích dịch bệnh.Sở Công Thương kiểm tra quy trình vận hành nhà máy ​mỳ Tây Nguyên. Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, phối hợp với các ngành kiểm tra các số liệu môi trường và tiến hành điều tra vi phạm (nếu có).Công ty Thủy điện Ia Ly xem xét hỗ trợ một phần khó khăn cho các hộ nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Pleikrông…Như tin đã đưa, trong ba ngày từ 11-13/7, hàng loạt lồng cá trên lòng hồ thủy điện Pleikrông bất ngờ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.Ngày 13/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên của vụ việc. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Hà, tổng số có 28 lồng có cá chết, số lượng ước tính lên tới 60 tấn./.