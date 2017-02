Ông Donald Trump và con gái Ivanka. (Nguồn: AP)

Ông Trump công kích Nordstrom trên mạng xã hội. (Nguồn: huffingtonpost)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng mạng xã hội để công kích Nordstrom vào thứ​ Tư (8/2) vừa qua, sau khi chuỗi bán lẻ này ra quyết định không bán dòng sản phẩm thời trang của con gái ông là Ivanka Trump, theo The Huffington Post.“Con gái Ivanka của tôi đã bị Nordstrom đối xử thật không công bằng,” ông Trump phàn nàn trên Twitter vào sáng thứ tư. “Nó là một người rất tuyệt vời - luôn thúc đẩy tôi làm điều đúng đắn! Thật kinh khủng!”Chỉ trong vài phút, @POTUS - tài khoản Twitter chính thức ở Nhà Trắng của tổng thống, trước đó do cựu tổng thống Barack Obama sử dụng - đã retweet lại lời phàn nàn của ông Trump và chia sẻ nó với 15 triệu người theo dõi.Các tài khoản mạng xã hội của Nhà Trắng như @POTUS do nhân viên Nhà Trắng quản lý, và phải tuân thủ Luật Hồ sơ Tổng thống, trong đó yêu cầu các liên lạc của tổng thống phải được lưu trữ. Ông Trump có một tài khoản Twitter cá nhân riêng được ông đồng thời sử dụng.Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump công kích một công ty trên Twitter. Nhưng những lần chỉ trích trước đây của ông nhắm vào các công ty phần lớn là để phản đối các chính sách hoạt động của họ ảnh hưởng tới nhân viên và người nộp thuế - chứ không phải những lời phàn nàn về việc các quyết định kinh doanh gây ảnh hưởng tới các thành viên trong gia đình Trump.Nordstrom cho biết quyết định dừng bán nhãn hiệu của Ivanka Trump được dựa trên doanh số thấp của các sản phẩm, chứ không phải vì lý do chính trị.“Trong vụ việc này, dựa trên kết quả kinh doanh của nhãn hiệu, chúng tôi đã quyết định sẽ không mua nó cho mùa này,” công ty Nordstrom trước đó cho biết trong một tuyên bố. Vào thứ tư vừa qua, công ty đã cho biết rằng “Ivanka đã được thông báo” về quyết định của công ty “vào đầu tháng 1.”Mỗi năm, Nordstrom lại cắt giảm khoảng 10% trong số hàng nghìn thương hiệu được phân phối. Nhưng tổng thống Mỹ dường như không tin rằng doanh số thấp là nguyên nhân thúc đẩy quyết định của Nordstrom.Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, ông Trump cho rằng nhãn hiệu thời trang của con gái ông đã bị cắt giảm vì “họ có vấn đề với các chính sách [của Trump].”Trong buổi họp báo của Nhà Trắng vào thứ tư vừa qua, Spicer cho biết đối với ông Trump, quyết định của Nordstrom giống như “một cuộc tấn công con gái ông.”Khi các công ty “trút những quan ngại của họ về các hành động hoặc các sắc lệnh của ông Trump lên các thành viên gia đình ông, ông có toàn quyền đứng lên vì gia đình mình và tán dương các hoạt động kinh doanh của họ,” Spicer nói với các nhà báo.Nordstrom đã thông báo về quyết định loại bỏ dòng sản phẩm của Ivanka vài ngày sau khi tổng thống Trump ký một lệnh cấm gây nhiều tranh cãi đối với việc di chuyển và nhập cư từ 7 quốc gia có phần lớn dân chúng là người Hồi giáo.“Việc ai đó trút những nỗi quan ngại của họ về chính sách của ông lên các thành viên gia đình ông đơn giản là không thể chấp nhận được,” Spicer nói.Spicer không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố rằng quyết định của Nordstrom được thúc đẩy bởi chính trị chứ không phải dựa trên doanh số. Ông cũng từ chối không đề cập tới việc vì sao ông Trump lại sử dụng các nguồn lực công - ở đây là tài khoản Twitter Nhà Trắng chính thức của tổng thống - để theo đuổi mục đích riêng thay mặt cho nhãn hiệu thời trang của con gái đã trưởng thành của ông.Một phát ngôn viên cho dòng sản phẩm quần áo của Ivanka đã từ chối không bình luận về những dòng tweet của tổng thống, cũng như về quyết định kinh doanh của Nordstrom.Các chuyên gia về đạo đức của Nhà Trắng đã nhanh chóng chỉ ra rằng việc một tổng thống đương nhiệm tấn công một công ty tư nhân vì một thỏa thuận kinh doanh của công ty này với một trong số những người con của tổng thống là điều chưa từng có tiền lệ.Cựu chuyên gia đạo đức Nhà Trắng thời kỳ Obama, ông Norm Eisen, đã gọi dòng tweet của ông Trump là “thái quá” vào thứ tư vừa qua, và đề nghị giúp Nordstrom kiện tổng thống./.