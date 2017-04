Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân, ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Việt Nam lên đườngVương quốc Campuchia từ ngày 24 đến 25/4.Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Thủ tướng Trần Nguyệt Thu có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và các quan chức đại diện cho các bộ, ngành, địa phương liên quan.Đây là chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017.Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong tình hình quốc tế mới.Việt Nam hiện có 190 dự án đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,89 tỷ USD, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.Đầu tư của Campuchia vào Việt Nam cũng tăng lên, đến nay có 18 dự án với tổng số vốn 58,125 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2016 đạt trên 2,9 tỷ USD; quý 1 năm 2017 ước đạt 936 triệu USD (tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016).Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể tiếp tục được quan tâm thúc đẩy thông qua trao đổi đoàn, hỗ trợ lẫn nhau về phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác y tế và giao lưu nhân dân, góp phần duy trì và bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác.Khách du lịch Việt Nam đến Campuchia năm 2016 đạt 960.000 lượt người, đứng thứ nhất trong thị trường khách du lịch đến Campuchia. Trong hợp tác viễn thông, từ 1/1/2017, thuê bao thuộc hệ thống mạng di động Viettel (Viettel tại Việt Nam, Unitel tại Lào, Metfone từ Campuchia) có thể gọi trong cùng hệ thống với mức giá như gói trong nước mà không phải trả phí roaming.Hiện, hai nước đang tích cực phối hợp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017).Dự kiến trong thời gian ở thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen; yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và một số hoạt động khác./.