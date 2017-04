Một tên lửa đạn đạo được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo THX, ngày 21/4, Trung Quốc nhấn mạnh việc đối thoại để giải quyết vấn đề Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa gần đây nhất của Bình Nhưỡng.Trong một tuyên bố hôm 20/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã yêu cầu Triều Tiên chấm dứt ngay việc gia tăng những hành động vi phạm những nghị quyết của hội đồng này về việc cấm Bình Nhưỡng phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân.Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng lưu ý rằng nước này vẫn kiên trì với chính sách phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định tại đây, đồng thời giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân của Bán đảo Triều Tiên nên được thực hiện một cách cân bằng và toàn diện, vốn đòi hỏi tất cả các bên liên quan cần nỗ lực cho giải pháp hòa bình đối với vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại và tham vấn." Ông Lục Khảng cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế những hành động gây leo thang căng thẳng tại khu vực./.