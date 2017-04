Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA)

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết sáng sớm 29/4, Triều Tiên đã thử mộttừ một địa điểm ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng song vụ thử dường như đã thất bại.Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương).JSC cho biết hiện vẫn đang phân tích tình hình, đồng thời khẳng định quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ về khả năng Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích và Seoul sẽ duy trì thế phòng thủ.Trong khi đó, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, tên lửa Triều Tiên dường như đã nổ tung chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng.Đáng chú ý, vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trong đó Ngoại trưởng Mỹ- nước đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng Tư - cảnh báo rằng thất bại trong việc ngăn chặn các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sẽ dẫn đến "những hạu quả thảm khốc."Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không loại trừ khả năng xảy ra một "cuộc xung đột lớn" với Triều Tiên liên quan các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.Ông Trump cũng ca ngợi nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc kiềm chế Bình Nhưỡng.Tuy nhiên, tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nêu trên, cả Trung Quốc và Nga đều phản đối việc đe dọa sử dụng vũ lực của Mỹ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hối thúc các nước liên quan "hạ nhiệt" và kiềm chế trong vấn đề Triều Tiên.Ông cũng nhấn mạnh việc cần phải nối lại các cuộc hòa đàm về Triều Tiên bằng hình thức song phương, tam phương hoặc đa phương./.