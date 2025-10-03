16 bước thực hiện xây dựng bảng giá đất lần đầu tại cấp tỉnh

Theo Quyết định 3969/QĐ-BNNMT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 4 thủ tục hành chính nội bộ mới và 3 thủ tục sửa đổi.

Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ gồm: 2 thủ tục cấp tỉnh là trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hàng năm để công bố và áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo và thủ tục trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; 1 thủ tục cấp xã là trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Tại thủ tục trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hằng năm để công bố và áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo, cơ quan quyết định bảng giá đất chuyển từ Ủy ban Nhân dân tỉnh sang Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Thủ tục này bao gồm 16 bước, trong đó bước đầu tiên là cơ quan quản lý đất đai lập dự án xây dựng bảng giá đất, xác định nội dung, tiến độ, kinh phí. Tiếp theo là chuẩn bị hồ sơ thẩm định gửi Sở Tài chính thẩm định; trong đó, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi văn bản thẩm định hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất về cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

Cùng đó, cơ quan có chức năng quản lý đất đai tiếp thu, hoàn thiện ý kiến thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, ban quản lý liên quan tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu để xây dựng bảng giá đất.

Bước tiếp theo, Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành phần Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Đất đai để thẩm định dự thảo bảng giá đất. Sau đó, Sở Tài chính trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng.

Bước tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng bảng giá đất được hướng dẫn cụ thể. Theo đó, phải điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn và xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, tổng số thửa đất, số thửa đất của mỗi loại đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Trên cơ sở đó, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành đối với việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí.

(Nguồn ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, phải tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; thiết lập vùng giá trị; lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn; lập bảng tỷ lệ so sánh đối với việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Từ đó, xây dựng dự thảo bảng giá đất và dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất. Đây cũng là bước được nhiều cấp cơ sở quan tâm.

Bước tiếp theo khi thực hiện xây dựng bảng giá đất lần đầu tại cấp tỉnh là cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện một số nội dung như: xây dựng dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; đăng hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai trong thời gian 30 ngày; lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo bảng giá đất; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; chỉ đạo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.

Tiếp đó, cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất. Sau bước Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện thẩm định bảng giá đất và gửi văn bản thẩm định bảng giá đất về cơ quan có chức năng quản lý đất đai thì đến bước cơ quan quản lý đất đai tiếp thu, chỉnh sửa, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định.

Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định bảng giá đất là bước thứ 13. Tiếp đó, cơ quan có chức năng quản lý đất đai công bố công khai và chỉ đạo cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Bước 15 là trong 15 ngày kể từ ngày quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bước cuối cùng là trường hợp cần thiết, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm thì Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định áp dụng một số hoặc toàn bộ theo trình tự được quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Ngoài 16 bước thực hiện xây dựng bảng giá đất lần đầu tại cấp tỉnh, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cấp xã thực hiện thêm 3 thủ tục nội bộ mới về thu hồi đất.

Ba thủ tục mới được thực hiện tại cấp xã gồm: Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 81, Luật Đất đai; Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 82, Luật Đất đai; Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai.

Còn cấp tỉnh thực hiện thêm một thủ tục mới là thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai./.