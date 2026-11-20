Ba trong số các trường học công lập lớn nhất tại Mỹ gồm New York, Los Angeles và Chicago đang xem xét chuyển sang các công cụ tìm kiếm thay thế sau khi tập đoàn Google từ chối cung cấp phiên bản tìm kiếm không tích hợp trí tuệ nhân tạo cho học sinh.

Quyết định của Google bắt đầu từ việc tập đoàn này áp dụng chính sách tự động tắt các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như Gemini đối với tài khoản học sinh từ năm tới, cho phép các quản trị viên nhà trường tùy chọn bật lại.

Tuy nhiên, Google khẳng định sẽ không cung cấp bất kỳ phiên bản tìm kiếm nào hoàn toàn loại bỏ tính năng trò chuyện (chatbot) AI.

Động thái mang tính ép buộc người dùng phải sử dụng tính năng trò chuyện AI này lập tức hứng chịu làn sóng phê bình gay gắt từ giới lập pháp, các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục và phụ huynh Mỹ, khi nhiều ý kiến cho rằng Google đang cố tình áp đặt AI vào môi trường học đường.

Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố New York Kamar H. Samuels tuyên bố các trường có quyền từ chối chấp nhận lựa chọn ép buộc của Google và có thể tìm kiếm các công cụ thay thế như DuckDuckGo hoặc Microsoft Bing nếu doanh nghiệp không thay đổi lập trường.

Nhiều nhà giáo dục Mỹ bày tỏ lo ngại các tính năng AI tạo sinh tích hợp sẵn trên công cụ tìm kiếm có thể làm suy giảm tư duy phản biện, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng học tập và tiềm ẩn rủi ro an toàn cho học sinh.

Trên thực tế, đã có nhiều học sinh bị phát hiện sử dụng công cụ trò chuyện để gian lận hoặc chỉ đọc các đoạn tóm tắt do AI tạo ra thay vì nghiên cứu tài liệu lịch sử và nguồn tin gốc.

Hiệp hội y khoa Mỹ cũng cảnh báo việc tương tác thường xuyên với công cụ trò chuyện AI có thể tác động xấu đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Để phản đối chính sách của Google, nhiều nhóm phụ huynh và giáo viên tại các thành phố Boston, Boulder, Chicago, New York và Portland đã đồng loạt tổ chức biểu tình trước các văn phòng của tập đoàn này, nhấn mạnh cộng đồng không chấp nhận việc các tập đoàn công nghệ tự ý quyết định phương pháp vận hành trường học và giảng dạy học sinh.

Ủy viên Hội đồng Giáo dục thành phố Los Angeles Nick Melvoin nhận định sự cứng rắn của Google đang tạo ra tác dụng ngược, vô tình cản trở các nỗ lực đưa AI vào giảng dạy một cách an toàn và có kiểm soát trong nhà trường./.

Google tắt mặc định AI đối với học sinh tại Mỹ Theo chính sách mới, các trường có thể chủ động bật, tắt từng công cụ của Google. Các chatbot Gemini, Gemini Notebook và công cụ tìm kiếm đều mặc định ở trạng thái tắt cho đến khi trường kích hoạt.