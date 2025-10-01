Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hoá từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Phiêng Cằm; Chiềng Hoa, Huổi Một, Mường Chanh, Mường La, Nậm Lầu, Tà Hộc, Xím Vàng (tỉnh Sơn La); Lạc Lương, Ngọc Sơn; An Bình, An Nghĩa, Dũng Tiến, Hợp Kim, Lạc Thủy; Bình Nguyên, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cao Dương, Cao Phong, Đại Đình, Đại Đồng, Đạo Trù, Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Lý, Kim Bôi, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Động, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Thống Nhất, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Quyết Thắng, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tân Lạc, Thái Hòa, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị (tỉnh Phú Thọ); Tân Lĩnh; Tả Củ Tỷ; A Mú Sung, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Yên, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Đông Cuông, Gia Hội, Hạnh Phúc, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Giang, Lâm Thượng, Liên Sơn, Lùng Phình, Mỏ Vàng, Nghĩa Đô, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phúc Khánh, Sơn Lương, Tân Hợp, Thác Bà, Thượng Hà, Trạm Tấu, Trịnh Tường, Tú Lệ, Văn Chấn, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Yên Thành ( tỉnh Lào Cai).

Các xã/phường của tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm: Cán Tỷ, Cao Bồ, Hồ Thầu, Lao Chải, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Phố Bảng, Phú Linh, Quản Bạ, Thắng Mố, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Tùng Bá, Vị Xuyên, Việt Lâm, Yên Minh; Bạch Đích, Bản Máy, Đồng Tâm, Đồng Văn, Du Già, Đường Thượng, Hoàng Su Phì, Linh Hồ, Lũng Cú, Minh Ngọc, Minh Tân, Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ, Pờ Ly Ngài, Sà Phìn, Sơn Thủy, Sủng Máng, Tân Quang, Tân Tiến, Thàng Tín, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Trung Thịnh, Tùng Vài, Xín Mần; Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Bình Xa, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đồng Yên, Đường Hồng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hòa An, Hồng Thái, Hùng An, Hùng Đức, Hùng Lợi, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Liên Hiệp, Lực Hành, Mèo Vạc, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Thanh, Nà Hang, Ngọc Long, Nhữ Khê, Niêm Sơn, An Tường, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phú Lương, Phù Lưu, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sơn Dương, Sơn Vĩ, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Thanh, Tân Trào, Tân Trịnh, Tát Ngà, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Xuân Vân, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Sơn, Yên Thành. (tỉnh Tuyên Quang); Bằng Vân, Chợ Mới, Dân Tiến, Đồng Hỷ, Kha Sơn, La Hiên, Nam Hòa, Ngân Sơn, Bách Quang, Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Phổ Yên, Quyết Thắng, Tích Lương, Quang Sơn, Tân Cương, Thần Sa, Thượng Quan, Văn Hán, Văn Lang, Xuân Dương, Yên Bình; An Khánh, Bình Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Đại Phúc, Điềm Thụy, Đức Lương, Hiệp Lực, Nghinh Tường, Bá Xuyên, Linh Sơn, Phúc Thuận, Quan Triều, Sông Công, Trung Thành, Vạn Xuân, Phong Quang, Phú Bình, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phúc Lộc, Tân Khánh, Tân Thành, Thành Công, Thượng Minh, Trại Cau, Trung Hội, Vĩnh Thông, Vô Tranh; Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Rã, Côn Minh, Cường Lợi, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Phúc, Hợp Thành, Kim Phượng, La Bằng, Lam Vỹ, Nà Phặc, Na Rì, Nam Cường, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, Bắc Kạn, Đức Xuân, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phượng Tiến, Quân Chu, Quảng Bạch, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Trần Phú, Tràng Xá, Văn Lăng, Vạn Phú, Võ Nhai, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch ( tỉnh Thái Nguyên).

Đối với các xã, phường của tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh gồm: Cần Yên, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Quang Trung, Quảng Uyên, Tam Kim, Tổng Cọt, Trà Lĩnh; Bạch Đằng, Bảo Lâm, Ca Thành, Canh Tân, Độc Lập, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Huy Giáp, Kim Đồng, Lũng Nặm, Lý Bôn, Minh Khai, Nam Quang, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán, Phan Thanh, Quang Hán, Quảng Lâm, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trùng Khánh, Trường Hà, Xuân Trường, Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng); Bắc Sơn, Bình Gia, Châu Sơn, Đoàn Kết, Hoa Thám, Hồng Phong, Kiên Mộc, Nhất Hòa, Quý Hòa, Tân Tiến, Tân Tri, Tân Văn, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Thiện Thuật, Vũ Lễ, Yên Bình. (tỉnh Lạng Sơn); Hiệp Hòa, Tam Tiến; Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Tự Lạn, Vân Hà, Việt Yên, Quang Trung, Xuân Cẩm; Bố Hạ, Đồng Kỳ, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Đa Mai, Nếnh, Tiền Phong, Phúc Hòa, Tân Yên, Tiên Lục, Xuân Lương, Yên Thế (tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An gồm: Cẩm Thạch, Quý Lương; Điền Quang, Giao An, Lương Sơn, Thạch Lập; Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Điền Lư, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Quý Lộc, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thành Vinh, Xuân Bình, Xuân Tín, Yên Phú (tỉnh Thanh Hóa); Nghĩa Hưng, Tam Hợp; Châu Lộc, Giai Xuân, Mường Chọng, Tiên Đồng; Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Minh Hợp, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Đồng (tỉnh Nghệ An).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Phú Thọ cấp2; Tuyên Quang cấp 3.

Các khu vực nêu trên vẫn có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 24 giờ tới. Thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Từ 7 giờ ngày 30/9 đến 7 giờ ngày 1/10, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Chiềng Nơi (Sơn La) 119,2mm ; Yên Thế (Lào Cai) 153mm; Cao Bồ2 (Lào Cai) là 198,6mm; Hương Nhượng2 (Phú Thọ) là 159,4mm; Đồng Quang (Thái Nguyên) 227mm; Tri Phương (Cao Bằng) 137,6mm; Quyết Thắng (Lạng Sơn) 73,9mm; Hiệp Hòa (Bắc Ninh) 143,4mm; Lương Ngoại (Thanh Hóa) 175,6mm; Tam Hợp2 là (Nghệ An) 154,4mm ...

