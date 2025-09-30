Hình ảnh nhiều tuyến đường Hà Nội thành sông do mưa lớn sau bão số 10

Mưa to do hoàn lưu bão số 10 kết hợp hội tụ gió đông nam khiến hệ thống thoát nước Hà Nội quá tải, nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông ách tắc và rủi ro tai nạn tăng cao.

Theo cơ quan khí tượng của Bắc Bộ, nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn ở Hà Nội là do ảnh hưởng của vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 10) kết hợp với hội tụ gió đông nam phát triển lên đến 5.000m.

Từ sáng sớm đến trưa nay (30.9), thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 80mm.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước với cường độ trân mưa trên 70mm, thành phố có khoảng 30 điểm ngập úng như Đại lộ Thăng Long; phố Đỗ Đức Dục; đường vành đai 3, sân vận động Mỹ Đình.

Mưa vừa, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và nguy cơ tai nạn giao thông./.