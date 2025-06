Bắc Kạn quyết định dừng tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích tại "hố tử thần"

Sau hơn 16 ngày tìm kiếm tích cực bằng nhiều phương pháp, lực lượng cứu nạn không tìm thấy nạn nhân nghi mất tích tại "hố tử thần" ở thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đồng ý với đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Na Rì về việc dừng các hoạt động tìm kiếm đối với nạn nhân nghi mất tích tại hố sụt lún.

Ngày 12/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cũng đã báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về vấn đề này.

Trước đó, ngày 29/3/2025, tại dải phân cách Quốc lộ 3B, thuộc thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư), xuất hiện một hố sụt lún lớn có đường kính khoảng 5-7m và sâu trên 10m.

Do diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương chỉ đạo, ban hành văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Na Rì thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực sụt lún và các khu vực lân cận có nguy cơ sụt lún mất an toàn, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo xử lý hố sụt lún trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ nguyên nhân sụt lún của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng hố sụt lún tại thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, huyện Na Rì...

Đến khoảng 21 giờ 34 phút, ngày 26/5/2025, xảy ra vụ tai nạn nghi một người điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm vào khu vực rào chắn và lao xuống hố sụt lún nói trên. Nạn nhân nghi mất tích là ông Ng.D.Ph (sinh năm 1989, trú tại Thôn Quốc Tuấn, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng công an, quân đội phối hợp với địa phương khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn bằng nhiều phương án, biện pháp nhưng vẫn không tìm thấy nạn nhân./.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân “hố tử thần” trong điều kiện hiểm trở tại Bắc Kạn Liên quan vụ người dân nghi bị rơi xuống “hố tử thần” ở Bắc Kạn, hiện lực lượng cứu hộ vẫn trắng đêm tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở, nguy cơ sạt lở cao.