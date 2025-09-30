Báo động tình trạng lạm dụng tình dục gia tăng tại Oktoberfest 2025

Không khí náo nhiệt của Oktoberfest - lễ hội bia lớn nhất hành tinh đang diễn ra tại thành phố Munich (Đức), đã bị phủ bóng bởi những vụ việc liên quan đến lạm dụng tình dục.

Cảnh sát Munich ngày 29/9 thông báo đang truy lùng một nghi phạm cưỡng hiếp. Đối tượng này đã làm quen với một cô gái 21 tuổi ngay tại lễ hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân ra ngoài khuôn viên và thực hiện hành vi bạo lực tình dục.

Số liệu báo cáo cho thấy chỉ trong tuần lễ đầu tiên, chương trình “Oktoberfest an toàn cho phụ nữ và thiếu nữ” đã tiếp nhận 197 trường hợp tìm kiếm sự trợ giúp, nhiều hơn hẳn so với năm ngoái. Trong số này 12 trường hợp phải lánh nạn trong “không gian an toàn” sau khi bị bạo lực tình dục hoặc thể xác, 14 trường hợp cần tư vấn khủng hoảng tâm lý do chen lấn hoặc bệnh lý sẵn có.

Nghiêm trọng hơn, 6 phụ nữ đã bị chuốc thuốc kích dục dạng nhỏ giọt. Mặc dù vậy, Ban tổ chức cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với thống kê hiện nay.

Oktoberfest 2025 khai mạc từ giữa tháng 9 và kéo dài đến đầu tháng 10 tới, thu hút hàng triệu du khách khắp thế giới.

Lễ hội này nổi tiếng với những chiếc lều bia khổng lồ, nơi mọi người có thể thưởng thức những loại bia trứ danh của bang Bavaria (Bayern), cùng những món ăn truyền thống như xúc xích, bánh pretzel hay thịt nướng.

Ban tổ chức Oktoberfest 2025 đã tăng cường các biện pháp an ninh và mở rộng khu vực “không gian an toàn” để bảo vệ phụ nữ, phản ánh nỗ lực tạo ra một lễ hội an toàn hơn cho phái yếu./.

