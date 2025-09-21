Môi trường

Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão, dự báo đổ bộ Bắc Luzon

Với sức gió 185 km/h, giật lên tới 230 km/h, siêu bão Ragasa dự báo áp sát hoặc đổ bộ tỉnh Batanes, quần đảo Babuyan ngày 22/9, gây mưa to, triều cường hơn 3 mét tại nhiều khu vực ven biển.

Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão. (Nguồn: rappler)

Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết sáng 21/9, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão, với tốc độ gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h.

Theo thông báo lúc 11h giờ địa phương (10h giờ Việt Nam), bão Ragasa ở vị trí cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 555km về phía Đông và đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 km/h.

Dự báo, bão khả năng áp sát hoặc đổ bộ vào tỉnh Batanes hoặc quần đảo Babuyan trong ngày 22/9.

Cơ quan trên cảnh báo bão Ragasa có nguy cơ gây mưa to, gió lớn và hình thành gió xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất.

Người dân cũng được khuyến cáo cảnh giác nguy cơ nước biển dâng cao với đỉnh triều cường cao hơn 3 mét trong 48 giờ tới tại các làng ven biển trũng thấp hoặc không có người ở tại các khu vực Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Ilocos Sur./.

