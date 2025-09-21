Bão Ragasa khả năng đạt cấp siêu bão và có đường đi phức tạp

Nhận định về bão Ragasa, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết đây là cơn bão mạnh, dự báo khả năng đạt đến cấp siêu bão đầu tiên trên khu vực Tây Bắc và có đường đi tương đối phức tạp.

Tuy nhiên, tác động của bão còn chưa rõ ràng và chỉ khi nào bão tiến gần đến Biển Đông thì lúc đó những nhận định mới có thể chính xác hơn, rõ ràng hơn.

Ngoài ra, hiện tại ở khu vực phía Bắc có bộ phận không khí lạnh có khả năng tác động cũng làm thay đổi hướng di chuyển của bão.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, các Trung tâm Dự báo bão quốc tế đang có những dự báo tương đối khác nhau, hiện có một khả năng đó là khi bão gần đến Biển Đông thì bão đi ngoặt lên phía Bắc vào khu vực Phúc Kiến, Đài Loan (Trung Quốc). Khả năng này nếu xảy ra thì ít tác động đến Việt Nam, tuy nhiên xác xuất này chỉ khoảng 20%.

"Xác xuất cao nhất của bão Ragasa có khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông vào ngày 23/9. Khi vào Biển Đông có 2 kịch bản có khả năng xảy ra," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Kịch bản thứ nhất: Bão đi dọc vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đi qua khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng tác động đến Việt Nam.

Với kịch bản này, cường độ bão khi đi dọc ven biển Trung Quốc sẽ suy yếu đi đáng kể và khi tác động đến nước ta thì cường độ bão cũng giảm cấp.

Kịch bản thứ 2: Khi vào Biển Đông, bão duy trì tốc độ và hướng di chuyển chủ đạo theo hướng Tây. Với kịch bản này, bão sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam với cường độ mạnh, gây gió mạnh, mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích cùng với kịch bản đường đi của bão men theo ven biển Trung Quốc hoặc bão di chuyển theo hướng Tây thì khoảng từ ngày 25-27/9, hoàn lưu của bão có khả năng cao gây ra đợt mưa lớn, gió mạnh ở khu vực ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa-Huế.

Trước mức độ nguy hiểm của cơn bão, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, theo các chuyên gia phòng, chống thiên tai, trước khi bão đến, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo tình hình bão, mưa lũ tại nơi mình đang sống để chủ động đối phó; chuẩn bị thuyền, phao, bè, mảng, vật nổi; gia cố nhà làm gác lửng, lối thoát trên mái nhà để ở tạm, cất giữ đồ đạc đề phòng lũ tiếp tục lên cao.

Cùng với đó, người dân bảo vệ nguồn nước; dự trữ nước uống lương thực, thực phẩm, thuốc men, để đủ dùng ít nhất trong 7 ngày; tìm hiểu độ cao của khu nhà của mình đang ở để xác định mức lũ dự báo do bão có khả năng ảnh hưởng đến ngôi nhà của mình hay không; di chuyển cầu dao chính hoặc hộp cầu chì, aptomat và đồng hồ đo điện cao hơn mức lũ được xác định; di chuyển các thiết bị và vật dụng có giá trị ra khỏi các khu vực dễ bị ngập lụt như các tầng thấp hoặc tầng hầm; tìm hiểu cách ngắt điện, gas và nước trong tòa nhà mình ở.

Các địa phương và người dân cần chủ động sơ tán ra khỏi vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; lưu giữ các số điện thoại và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp; có phương án đề phòng lũ xảy ra vào ban đêm.

Đồng thời cần chuẩn bị kế hoạch liên lạc, tiếp cận trong trường hợp gia đình bị chia cắt do bão (nạp điện đầy đủ cho các thiết bị thông tin liên lạc, đèn pin, sạc điện và bình ắc quy. Đổ xăng đầy bình các phương tiện di chuyển cơ giới).../.

