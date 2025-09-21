Siêu bão Ragasa chuyển hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm

Nhận định về bão Ragasa, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 7 giờ ngày 22/9, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 180km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và đi vào Biển Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 7 giờ ngày 24/9, bão trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 -25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Phó Giáo sư Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý: Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 22/9 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

