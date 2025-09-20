Siêu bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc hướng về Biển Đông

Nhận định về bão RAGASA, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão RAGASA ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 129,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 750km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến 7 giờ ngày 21/9, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 53 0 km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm

Đến 7 giờ ngày 22/9, bão cách đảo Luzon(Philippines) khoảng 240 km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15- 16, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 -25 km/h, tiếp tục mạnh thêm và đi vào Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, chiều 22/9 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với bão RAGASA, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cùng với đó, hiện ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 20/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông; ở Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

