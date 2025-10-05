Bão số 11-Matmo mạnh cấp 12, vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng sẽ có nước dâng

Từ đêm 05/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5h giờ ngày 05/10,vị trí tâm bão số 11 - Matmo: Khoảng 19.9 độ Vĩ Bắc; 112.0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 110km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m.

