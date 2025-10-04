Bão số 11 sẽ ảnh hưởng mạnh, gây ngập lụt ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng

Nhận định về diễn biến bão số 11, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết bão số 11 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, tuy nhiên bão gây nước dâng đối với vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng.

Hồi 19 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng

380km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo, đến 7 giờ ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh khoảng 500km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 5/10, bão trên vùng bờ biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190km phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 7 giờ ngày 6/10, bão trên khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió cấp 8-9, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 6/10, bão trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ với sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành vùng áp thấp; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Do tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Các tàu đánh bắt hải sản tránh trú bão tại khu vực biển phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng

Trên đất liền, từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh-Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ 19 giờ 40 phút ngày 4/10 đến 0 giờ 40 ngày 5/10, khu vực các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tại các tỉnh trên.

Cụ thể, lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, có nơi trên 80mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Đakrông; A Dơi, Hướng Phùng, Khe Sanh, Lao Bảo, Lìa, Tà Rụt, Tân Lập (tỉnh Quảng Trị); An Hòa, An Toàn, Ân Tường, Ayun, Bàu Cạn, Bình Hiệp, Canh Liên, Canh Vinh, Chư Krey, Chư Prông, Đak Pơ, Đak Sơmei, Đăk Song, Đức Cơ, Gào, Hội Sơn, Hra, Ia Krêl, Ia Pia, Ia RSai, Ia Tul, Kông Chro, Phù Mỹ Nam, Sơn Lang, SRó, Uar, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai); Hàm Thạnh; Bắc Ruộng, Bảo Lâm 4, Cát Tiên, Đạ Huoai 2,

Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 3, Đắk Sắk, Đắk Song, Đam Rông 2, Đức An, Đức Lập, Đức Linh, Hải Ninh, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Gia Nghĩa, Quảng Sơn, Quảng Tân, Suối Kiết, Tà Đùng, Tánh Linh, Thuận An, Trường Xuân, Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lực lượng bộ đội được huy động để giúp nhân dân xã Chiềng Sơ nhanh chóng khắc phục hậu quả của lũ ống, lũ quét. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15-18 giờ ngày 4/10, khu vực các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như Thủy điện Đăkrông 68,8mm (Quảng Trị); Buôn Nung Chư Drăng 46,6mm (Gia Lai); Mỹ Thạnh 85,8mm (Lâm Đồng)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Hải Phòng cấm nhiều hoạt động ở cửa sông, ven biển, ngoài khơi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, chiều 4/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng ban hành Thông báo số 634/TB-BCH về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, ven biển, nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và tài sản.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Quân ký văn bản số 558/UBND-NN, chỉ đạo khẩn cấp các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão.

Thông báo 634 yêu cầu từ 17 giờ ngày 4/10, cấm tất cả phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; tạm dừng mọi hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; đồng thời đình chỉ các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi.

Các địa phương ven biển phải hoàn thành việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền và người lao động trên các lồng bè, chòi canh di chuyển vào nơi tránh, trú an toàn trước 19 giờ cùng ngày.

Hải Phòng họp khẩn triển khai phòng chống bão số 11 (bão Matmo). (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố được giao chỉ đạo các đồn tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ, sẵn sàng phương án cứu hộ cứu nạn, sử dụng tàu CN-09 và các phương tiện khác khi có yêu cầu.

Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh-Truyền hình Hải Phòng và các cơ quan thông tấn phải thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, văn bản số 558/UBND-NN của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Quân yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình, duy trì chế độ trực 24/24 giờ để kịp thời chỉ đạo xử lý mọi tình huống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đê điều, hồ đập, trạm bơm, các công trình xung yếu.

Đặc biệt, phải bố trí lực lượng canh gác, sẵn sàng vật tư, phương tiện, kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đê biển, đê sông và các khu dân cư ven sông, ven biển.

Sở Xây dựng phối hợp với Cảng vụ Hàng hải và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động của phương tiện thủy, chủ động tạm dừng các chuyến phà, đò ngang khi gió mạnh, sóng lớn; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải triển khai phương án đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Sở Công Thương được giao theo dõi tình hình cung ứng điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, không để xảy ra thiếu hụt hàng hóa thiết yếu khi bão đổ bộ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hải Phòng và các phường nội thành phải chủ động khơi thông cống rãnh, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, bố trí lực lượng ứng trực xử lý ngập úng khi có mưa lớn.

Ông Trần Văn Quân yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu huy động toàn bộ lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, gia cố tàu thuyền, lồng bè; tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các vùng trũng thấp, ven sông, ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được yêu cầu bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có yêu cầu./.

