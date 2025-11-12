Bão số 14 đổi hướng, không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ

Bão số 14 đổi hướng di chuyển (trước theo hướng Bắc Đông Bắc), cường độ suy yếu. Phía Bắc đang có không khí lạnh tăng cường yếu, từ ngày 13-15/11 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 14/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc), suy yếu dần thành một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25 km/h.Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m. Biển động rất mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Không khí lạnh tăng cường

Hiện không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm, ở các khu vực này trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ

- Có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3, sáng và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ; cao nhất 24–27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong cơn dông có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C./.

