Thời tiết ngày 30/10: Bắc Bộ đón không khí lạnh, lũ trên sông Hương đang xuống

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Bắc không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, cùng với nhiễu động trong đới gió Đông, nên từ hôm nay (30/10) ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác.

Trong khi đó, lũ trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao; lũ trên sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 30/10, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Bắc Trung Bộ, rồi ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Từ ngày 30/10-01/11, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 01/11 đêm và sáng trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, từ ngày 30/10-01/11, có mưa; từ ngày 01/11 đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20-22 độ C.

Do tác động của không khí lạnh, trên biển từ đêm 30/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, sau ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Cụ thể, sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, từ Nghệ An đến Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên150mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 30/10 ở thành phố Huế và Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều và đêm 30/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 60mm/3h).

Lũ đặc biệt lớn ở Huế và Đà Nẵng

Hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao; lũ trên sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Mực nước lúc 2 giờ ngày 30/10 trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 5,19m (lúc 17 giờ 29/10), trên báo động 3 là 0,69m; trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,56m, trên báo động 3 là 1,06m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 10,22m, trên báo động 3 là 1,22m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu là 5,62m, trên báo động 3 là 1,62m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,81m, dưới báo động 3 là 0,69m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động 3 từ 1,6-1,7m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 (lũ lịch sử là 5,48m).

Nước sông Thu Bồn dâng cao. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên báo động 3 là 1,5m; lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức báo động 3 là từ 0,6-0,65m; trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 là 0,3m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên báo động 2 là 0,1m.

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động 3 1,1m; lũ trên sông Hương tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3 là 0,1m; lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 từ 0,3-0,7m; trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2 là 0,5m.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ thành phố Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 3.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 26-28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C./.

