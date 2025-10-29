Cập nhật mới nhất ảnh hưởng của mưa lũ: 22.080 người đã sơ tán đến nơi an toàn

Theo Cục quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, trước tình hình mưa lớn, lũ cao, tính đến 17 giờ 30 ngày 29/10, các địa phương chịu ảnh hưởng đã tổ chức di dời, sơ tán đến nơi an toàn cho 7.253 hộ/22.080 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị di dời, sơ tán 137 hộ dân/385 người, Huế với 1.759 hộ dân/4.557 người, Đà Nẵng 4.835 hộ dân/15.886 người; Quảng Ngãi: 368 hộ dân/645 người; Lâm Đồng 154 hộ.

Mưa lũ đã làm 2.535ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị 101ha, Đà Nẵng 471ha, Lâm Đồng 1.930ha); 549ha cây ăn quả bị thiệt hại (Lâm Đồng); 50 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng); 110 nhà bị hư hỏng, 127.594 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427, Quảng Ngãi 4.948; Lâm Đồng 1.049); 81 xã, phường bị ngập (Quảng Trị: 4 xã ngập sâu từ 0,2-1m, thành phố Huế 32 xã, phường ngập sâu từ 0,5-2m; thành phố Đà Nẵng có 39 xã, phường, trong đó ngập sâu 29 xã, phường, cô lập 10 xã, phường; Quảng Ngãi 6 xã, phường bị ngập); 9.450 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi.

Cùng với đó, mưa lũ đã làm 16 người chết, mất tích, trong đó 9 người chết (Huế 1, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 7 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 1, Đà Nẵng 4); 15 người bị thương ở Đà Nẵng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lũ, 11 tuyến đường Quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 28B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở.

Tỉnh Quảng Trị có nhiều vị trí tại Quốc lộ 15D, 49C, 9B; ĐT565C, ĐT 582, ĐT582b, ĐT584, ĐT588, ĐT587 bị ngập gây ách tắc giao thông.

Thành phố Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư; Tuyến tỉnh lộ 14B; 2 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49 (xã Bình Điền, Km23+800), 6 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh.

Thành phố Đà Nẵng có 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá với khối lượng 62.845 m3 tại các tuyến quốc lộ 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B, các tuyến đường tỉnh 601, 606, 612, 614, 615 và đường giao thông nông thôn.

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 150 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, rãnh thoát nước dọc. Trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường quốc lộ 14C, 24B, 24C, 40B; đường tỉnh 622B, 622C, 623, 623B, 624, 626, 627C, 628, 673, 676; đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh bị sạt lở với khối lượng đất đá ước khoảng 22.500 m3; 42 tuyến đường xã bị sạt lở, hư hỏng; phong tỏa khu vực ga Văn Xá-Huế; tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.

Trước tình hình trên, ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua.

Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự tại đầu cầu thành phố Huế.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10 về việc hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 3 địa phương (thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng) để khắc phục thiên tai khẩn cấp và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Phó Thủ trướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế-Đà Nẵng.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.

