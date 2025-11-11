Môi trường

Không khí lạnh tăng cường, dự báo vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C

Trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13-15/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng. Tuy nhiên đêm và sáng sớm trời chuyển rét.

"Trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm, ở các khu vực này trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm," Trưởng phòng Dự báo Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Thông tin xa hơn về tình hình không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, mùa Đông 2025-2026, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025 và gia tăng trong tháng 1 và tháng 2/2026.

Trong các đợt rét sâu, không chỉ vùng núi mà cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) đều có thể chịu ảnh hưởng. Một số khu vực vùng núi cao như Yên Bái (cũ), Lạng Sơn... có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá, thậm chí mưa tuyết nếu nhiệt độ xuống thấp kết hợp với độ ẩm cao.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân các khu vực chịu ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ trong thời điểm giao mùa. Người nông dân cũng cần chú ý bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước các đợt rét sắp tới./.

