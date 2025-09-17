Báo VietnamPlus nằm trong top 5 cơ quan báo chí phản ánh nhiều nhất về thiên tai

Báo chí, truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai. Thông qua báo chí, người dân có thể tiếp cận được thông tin về thiên tai, bão lũ nhanh chóng, chính xác, kịp thời; cũng như biết được khi nào cần sơ tán, khi nào cần tránh trú, cách bảo vệ bản thân và gia đình.

Thực tế qua các đợt mưa, bão vừa qua, cho thấy các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí đã chủ động, tích cực đồng hành cùng lực lượng phòng chống thiên tai; dũng cảm bám sát hiện trường, kịp thời truyền tải thông tin tới cộng đồng, giúp giảm thiểu nguy cơ thiệt hại.

Đáng chú ý, Báo Điện tử VietnamPlus được Cục Báo chí ghi nhận nằm trong tốp 5 cơ quan báo chí có số lượng tin, bài phản ánh nhiều nhất về thiên tai, góp phần quan trọng truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Thông tin tại Hội thảo tập huấn “Truyền thông lấy trẻ em làm trung tâm trong các tình huống thiên tai” diễn ra ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết năm 2025, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong đó, bão số 1 xảy ra vào hồi tháng 6/2025 đã gây mưa trái mùa, lũ lụt trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ. Tiếp đó, bão số 3 xảy ra hồi tháng 7/2025 gây lũ lịch sử trên sông Cả, làm hàng chục nghìn hộ dân ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập. Đặc biệt, bão số 5 xảy ra vào cuối tháng 8/2025 đạt cấp 14, giật cấp 17, gây mưa lớn kéo dài từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ, khiến gần 60.000 người dân phải sơ tán, hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái, hư hỏng...

Thời tiết dịp cuối năm: Không khí lạnh đến sớm, đề phòng thời tiết cực đoan Dự báo không khí lạnh năm nay có khả năng đến sớm hơn so với mọi năm, trong đó tháng 12/2025 và tháng Một, tháng Hai năm sau là giai đoạn không khí lạnh tác động mạnh nhất.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trong vô vàn khó khăn do mưa bão, cũng “sáng” lên những câu chuyện, tấm gương dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp. Đơn cử như ở Điện Biên, khi mưa lũ đổ xuống bất ngờ, Trưởng bản Mùa A Thi đã không quản hiểm nguy, lập tức tổ chức sơ tán, di dời 21 hộ dân đến nơi an toàn, chỉ ít phút trước khi đất đá đổ ập xuống.

Những chiến sĩ công an, bộ đội, biên phòng đã bế trẻ em vượt lũ, sơ tán học sinh khỏi vùng nguy hiểm - nhóm dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai.

Ông Tiến cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của báo chí và truyền thông trong công tác phòng, chống thiên tai. Trong các đợt bão vừa qua, phóng viên, biên tập viên đã đồng hành cùng lực lượng phòng chống thiên tai; dũng cảm bám sát hiện trường, để truyền tải thông tin tới cộng đồng, giúp giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

“Những câu chuyện ở trên là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh cộng đồng, cho giá trị của việc lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai đến từng bản làng, từng gia đình, từng trường học. Và đó cũng chính là một phần quan trọng trong nhiệm vụ truyền thông, báo chí mà các phóng viên chuyên trách về lĩnh vực phòng, chống thiên tai đang đảm nhiệm,” ông Tiến nói.

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Từ thực tế trên, lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng tác nghiệp an toàn cho các phóng viên, nhà báo trước thiên tai, bão lũ; cũng như nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông với lăng kính “trẻ em làm trung tâm” là vô cùng cần thiết và cấp bách.

“Vì vậy, lớp tập huấn này không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, mà còn nhấn mạnh tới trách nhiệm xã hội của báo chí. Trong đó, mỗi bản tin, mỗi hình ảnh, mỗi lời dẫn cần hướng tới việc bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa những tấm gương sáng, câu chuyện nhân văn, để từ đó biến cảnh báo sớm thành hành động sớm để giảm thiểu thiệt hại,” ông Tiến nói.

Tại hội thảo, đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng tác nghiệp tại hiện trường trong tình huống thiên tai; đồng thời thực hành kỹ năng viết tin, bài lấy trẻ em làm trung tâm và mô phỏng xử lý tình huống khi trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Top 5 cơ quan báo chí phản ánh nhiều nhất về thiên tai, gồm: Báo Lao động, Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Tin tức, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Quân đội Nhân dân. Các cơ quan báo chí phản ánh nhiều về thiên tai tiếp theo là Báo Kinh tế Đô thị, VTV, Báo Nhân dân, Báo Dân Việt, VOV./.

Dự báo thủy văn dịp cuối năm: Nhiều sông hồ thiếu hụt dòng chảy, xuất hiện lũ Từ tháng 10-12/2025, trên các sông chính ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ; trong khi các hồ lớn ở Bắc Bộ và một số sông ở Tây Nguyên có nguy cơ thiếu hụt dòng chảy.