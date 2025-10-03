Bệnh viện Đà Nẵng lần đầu thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến sống

Chiều 3/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng sau khi bệnh viện này vừa thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên.

Ca ghép gan đã trở thành dấu mốc mang tính lịch sử trong chặng đường phát triển của Bệnh viện Đà Nẵng.

Ghi nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả và đầy tâm huyết của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Bệnh viện 108 không chỉ hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng trong ca ghép gan lần này mà còn trong suốt quá trình đồng hành ở nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác, đặc biệt là từ khi thành phố triển khai Đề án đào tạo chuyên sâu theo nhóm, êkíp với cơ chế và chính sách đặc thù giai đoạn 2021-2023.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn trong thời gian tới những kỹ thuật chuyên sâu của ngành y tế sẽ tiếp tục được chuyển giao rộng rãi đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố, để người dân được thụ hưởng những tiến bộ y học hiện đại.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng, biểu dương đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng, nhất là những người trực tiếp tham gia thực hiện ca ghép gan thành công vừa qua.

Đây không chỉ là một thành công về mặt chuyên môn, mà còn thể hiện uy tín, sự tự tin và năng lực của đội ngũ cán bộ y tế thành phố.

Cho rằng thành công này là bước khởi đầu quan trọng, là tiền đề để Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục đảm nhận và làm chủ các kỹ thuật cao hơn, phức tạp hơn trong tương lai để phục vụ tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để quá trình chuyển giao kỹ thuật đạt kết quả bền vững hơn nữa…

Tiến sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết ngày 28/8/2025, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2760/QĐ-BYT, công nhận Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép gan từ người hiến sống và người hiến chết não.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn cũng như sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bệnh viện trong thời gian qua.

Chỉ hơn một tháng sau khi có quyết định chính thức của Bộ Y tế, dưới sự chuyển giao trực tiếp kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, êkíp ghép gan của Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người hiến sống.

Người hiến gan là người vợ hiến tặng một phần gan của mình để cứu sống chồng. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc hai bệnh viện cùng sự hướng dẫn chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo Tiến sỹ Lê Đức Nhân, để chuẩn bị cho ca ghép gan đầu tiên này, từ năm 2022 đến 2024, Bệnh viện Đà Nẵng đã cử 46 lượt cán bộ thuộc 12 êkíp chuyên môn tham gia đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cắt và ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Năm 2025, bệnh viện tiếp tục cử thêm 7 êkíp tham gia các khóa đào tạo tăng cường, chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng và làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan phức tạp…/.

