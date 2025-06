Bình Định: Cảnh sát cơ động hỗ trợ cõng thí sinh bị gãy chân đi thi

Ngày 26/6, Thiếu tá Phạm Hồng Nhật, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin em Đ.V.P ở điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn bị gãy chân vì tai nạn ngay trước khi Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2025, đơn vị đã cử cán bộ chiến sỹ đến cõng thí sinh vào phòng thi.

Em Đ.V.P sinh năm 2007, là học sinh Trường Quốc học Quy Nhơn, không may bị gãy chân khi tham gia giao thông ngày 25/6.

Được sự động viên của gia đình, nhà trường, em vẫn quyết tâm đến tham gia kỳ thi ngày 26/6.

Để thuận tiện cho Đ.V.P vào phòng thi, Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ đã nhanh chóng hỗ trợ, cõng em vào phòng thi kịp thời, không để ảnh hưởng đến thời gian thi.

Trong dịp này, Tuổi trẻ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ đã cử 60 cán bộ phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi tại 4 điểm thi: Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong; Trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân; Trường Trung học Phổ thông Quốc Học Quy Nhơn; Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025, Bình Định có hơn 20.150 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn năm ngoái 476 thí sinh. Trong đó, số thí sinh tự do là 407 em (248 thí sinh tự do thi Chương trình 2006 và 159 thí sinh tự do thi chương trình 2018).

Hội đồng thi của tỉnh có 47 điểm thi với 880 phòng thi, hơn 110 phòng chờ và phòng thi dự phòng. Tỉnh đã huy động hơn 2.600 người tham gia phục vụ kỳ thi và đông đảo tình nguyện viên tiếp sức, hỗ trợ các thí sinh khi cần thiết.

Các tình nguyện viên phối hợp điều tiết giao thông tại khu vực điểm thi; hỗ trợ chuyến xe 0 đồng đưa, đón thí sinh; gọi điện thoại cho người thân, cấp phát nước miễn phí.

Thông tin nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ở môn thi Ngữ văn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có 62 thí sinh vắng mặt; theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 có 27 thí sinh vắng.

Tình hình thi diễn ra bình thường, không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi./.

