Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030

Ngày 8/8, Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính (2025-2030) đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước cho giai đoạn này. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong những năm qua, công tác thi đua-khen thưởng của ngành Tài chính đã được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, từ đó tạo không khí sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các phong trào thi đua góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính diễn ra vào sáng cùng ngày, Bộ Tài chính đã vinh dự lần thứ hai đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng, khẳng định những đóng góp to lớn của ngành.

Đại hội lần này được tổ chức với mục đích tổng kết những thành tựu trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025 đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của ngành ngày càng phát triển sâu rộng, là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong giai đoạn 2021-2025, mặc dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế, chính trị thế giới và trong nước, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Đáng chú ý, ngành Tài chính đã trải qua quá trình hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiếp nhận chức năng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một số chức năng của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, đưa Bộ Tài chính trở thành cơ quan trung tâm trong quản trị nền kinh tế quốc dân.

Song, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng trong toàn ngành, đóng góp tích cực vào những thành quả này. Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ Tài chính luôn quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức thi đua, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Hàng vạn tập thể, cá nhân đã tham gia, tạo động lực mạnh mẽ.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính (2025-2030), ngày 8/8. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Cụ thể, ngành Tài chính đã thi đua hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách với hơn 700 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, kịp thời tháo gỡ "nút thắt" về cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Ngành cũng thi đua hoàn thành các mục tiêu thu, chi ngân sách Nhà nước, nợ công, góp phần đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt gấp 1,36 lần so với giai đoạn 2016-2020, nợ công được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tập trung tham mưu, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quản lý hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước. Các phong trào thi đua cũng thúc đẩy xây dựng, phát triển thị trường tài chính đồng bộ, hiện đại; Quyết liệt đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp Nhà nước; Linh hoạt điều hành giá cả; và tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được Bộ Tài chính chú trọng. Năm 2025, ngành đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp một cách trang trọng, thiết thực, hiệu quả, lựa chọn được hơn 200 đại biểu xuất sắc tham dự Đại hội, trong đó có 3 tập thể đại diện trình bày tham luận. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phong trào thi đua làm căn cứ xét tặng. Chất lượng khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp và khen thưởng đột xuất, chuyên đề, quá trình cống hiến.

Trong 5 năm qua, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cấp Nhà nước cho 88 tập thể và 258 cá nhân về thành tích chuyên đề, đột xuất; Khen thưởng theo thẩm quyền cho 2.359 tập thể và 3.372 cá nhân. Tổng cộng, ngành Tài chính vinh dự có 1.491 tập thể và 6.015 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 25.096 tập thể và 71.094 cá nhân được Bộ Tài chính khen thưởng theo thẩm quyền.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố và trao các Quyết định khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước (Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công các hạng; Cờ Thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) cho một số tập thể, cá nhân xuất sắc.

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, đồng thời nhận diện cơ hội và thách thức phía trước, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030. Khẩu hiệu hành động được đề ra - “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đột phá, phát triển, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện những nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2026-2030, thi đua xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập”. Theo đó, Quyết tâm thư của Đại hội gửi Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng đã được thông qua, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn ngành. Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Tài chính cam kết tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Toàn ngành sẽ đoàn kết, sáng tạo, chủ động, bứt phá, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2026-2030, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới./.

