Bộ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Huế

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), sáng 15/11, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại tổ dân phố Dạ Lê, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Lê Hoài Trung chia sẻ những khó khăn đối với người dân Huế nói chung và bà con tổ dân phố nói riêng trong các trận lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua; đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động của chính quyền địa phương cũng như nhân dân trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả, góp phần giảm thiểu tối đa các thiệt hại.

Điểm lại kết quả công tác tinh gọn bộ máy trong năm 2025, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh hiện nay, là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền, nơi lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Sự kiện lần này mang ý nghĩa sâu sắc tôn vinh truyền thống đoàn kết, nghĩa đồng bào; là dịp để cán bộ lãnh đạo các cấp gần dân, lắng nghe ý kiến, chia sẻ và động viên nhân dân cùng nhau chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị chính quyền địa phương phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ và đảng viên ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của dân.

Các tổ chức, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng đóng góp hoàn thành mục tiêu quan trọng của Đảng bộ thành phố; đẩy mạnh các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh," “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” và khuyến khích thanh niên, học sinh tham gia “Bình dân học vụ số” để đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở.

Tổ dân phố Dạ Lê có 596 hộ, sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp kết hợp chăn nuôi và các ngành nghề khác như xây dựng, trồng hoa, cây cảnh, dịch vụ buôn bán. Đời sống nhân dân ngày càng phát triển, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tổ luôn được giữ vững, không có trọng án xảy ra.

Trong năm 2025, bà con đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ngày càng giảm còn 2,1%. Tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, với 96,4% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Dịp này, thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng 30 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên bà con tiếp tục xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cũng đã tặng 20 suất quà cho người dân trong tổ dân phố Dạ Lê./.

