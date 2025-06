“Bữa tiệc công nghệ” ICTCOMM 2025 hứa hẹn những giải pháp đột phá cho ICT Việt

Từ ngày 12–14/6/2025, Triển lãm Quốc tế Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTCOMM) 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Với quy mô hơn 500 gian hàng từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự kiện ICTCOMM 2025 được kỳ vọng là "bữa tiệc công nghệ" quy tụ những giải pháp đột phá, định hình tương lai ngành ICT Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, không gian triển lãm rộng 8.000m vuông sẽ trưng bày đa dạng công nghệ từ hạ tầng số, 5G, IoT đến trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và thiết bị điện tử thông minh. Trong đó, điểm nhấn trung tâm là các lĩnh vực then chốt gồm AI, IoT và thành phố thông minh.

Có thể điểm mặt một số giải pháp như robot phục vụ của Pan Robotics hay ứng dụng metaverse trong game được dự báo thu hút đông đảo người xem. Triển lãm có sự tham gia toàn cầu từ hơn 500 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... cùng các tên tuổi lớn như Mobifone, Mitac, VNPT.

Triển lãm năm 2024 tổ chức thành công với hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Hoạt động nổi bật tại triển lãm năm nay là chuỗi hội thảo chuyên sâu, tọa đàm “Chuyển đổi số và an ninh mạng cho ngành Logistics" do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) chủ trì, cung cấp góc nhìn thực tiễn về bảo mật dữ liệu trong bối cảnh số hóa.

Kết nối doanh nghiệp (B2B) gồm chương trình sắp xếp 450 cuộc gặp trực tiếp giữa nhà cung cấp và đối tác tiềm năng, kèm ưu đãi đặc biệt như hỗ trợ giao dịch tại khu lounge riêng. Với trải nghiệm công nghệ sống động, khách tham quan có cơ hội tương tác với robot phục vụ thông minh, thiết bị bay không người lái (drone) và giải pháp thực tế ảo (VR) tại các gian hàng .

Tham gia ICTCOMM 2025 Doanh nghiệp sẽ tận dụng được nền tảng để quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác phân phối và cập nhật xu hướng toàn cầu. Gian hàng tiêu chuẩn 9m² được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, hỗ trợ tối đa hoạt động trưng bày.

Các gian hàng tham gia Triển lãm ICTCOMM 2024. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

ICTCOMM 2025 không chỉ phản ánh tốc độ phát triển thần tốc của ngành ICT Việt Nam - dự kiến tăng trưởng 8.5% năm 2025 – mà còn là cầu nối đưa doanh nghiệp trong nước hội nhập công nghệ toàn cầu.

Với sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Khoa học & Công nghệ, ICTCOMM 2025 khẳng định vị thế là "ngọn hải đăng" dẫn dắt chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây không chỉ là triển lãm mà còn là lời tuyên bố về tham vọng công nghệ của một quốc gia đang vươn lên dẫn đầu khu vực./.