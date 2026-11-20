Chiều ngày 20/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi, đại diện các sở, ngành liên quan đã đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng cho rằng, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền đến vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, giúp người dân nơi đây tiếp cận được dịch vụ y tế chất lượng hơn, giảm chi phí, thời gian trong khám chữa bệnh. Do đó, mỗi ngày công trình chậm tiến độ là thêm một ngày người dân Cà Mau lỡ cơ hội điều trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng đề nghị, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công ở mức cao nhất, tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư và xây dựng kế hoạch thi công khoa học.

Công nhân đang thi công trên công trường Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau 1.200 giường. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Các nhà thầu cần tổ chức tăng ca, kíp với quyết tâm cao nhất nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng công trình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng cũng chỉ đạo các liên danh nhà thầu ở gói thầu số 27 (thi công xây lắp khối nhà chính), gói thầu số 28 (vật tư trang thiết bị) phối hợp chặt chẽ. Đồng thời, xây dựng tiến độ và mốc thời gian cụ thể cho từng hạng mục. Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau và đơn vị giám sát phải báo cáo tiến độ hàng tuần về thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi.

Các sở ngành liên quan cần tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ người dân.

Theo Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau có tổng kinh phí đầu tư trên 3.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2020-2026. Dự án có 24 gói thầu; trong đó có 8 gói xây lắp và 16 gói thiết bị.

Hiện, 1 gói thầu xây lắp đã thi công hoàn thành, 7 gói thầu xây lắp còn lại đang triển khai thi công, khối lượng các gói thầu đạt từ 30-90% giá trị hợp đồng.

Riêng đối với 2 gói thầu chính của dự án: Gói thầu số 27 triển khai thi công khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, cấp thoát nước đạt khoảng 65% giá trị khối lượng hợp đồng. Còn đối với gói thầu số 28 gồm hệ thống kỹ thuật (M&E), hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống khí sạch, hệ thống khí y tế… chỉ mới thực hiện đạt khoảng 29,5% giá trị khối lượng hợp đồng.

Để tháo gỡ khó khăn cho dự án, trước đó vào ngày 19/10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có công văn điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu số 27 đến cuối tháng 12/2026 nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành khối lượng công trình.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau có tổng kinh phí đầu tư trên 3.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2020 - 2026. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu với đơn vị thi công, tư vấn giám sát, chủ đầu tư huy động nguồn lực và bảo đảm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên liên danh đối với phần khối lượng công trình được giao.

Bên cạnh đó, tập trung huy động tối đa nhân lực, cán bộ kỹ thuật, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca kíp, thi công ngoài giờ và ngày nghỉ; ưu tiên các hạng mục có khối lượng lớn, các khu vực đủ điều kiện thi công, các hạng mục hoàn thiện.

Đối với các hạng mục chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu phải có giải pháp khắc phục cụ thể, huy động bổ sung nguồn lực để bù đắp khối lượng chậm trễ. Trường hợp không đáp ứng tiến độ cam kết, chủ đầu tư xem xét xử lý trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan.

Theo đại diện liên danh nhà thầu các gói thầu số 27 và 28, hiện các đơn vị đang huy động gần 700-800 công nhân kỹ sư chia làm nhiều mũi thi công trên công trường. Đồng thời, chủ động bố trí đầy đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động thi công, đẩy nhanh việc trình duyệt mẫu, đặt hàng, vận chuyển và cung ứng vật tư thiết bị, nhất là gạch ốp lát và các vật tư hoàn thiện khác.

Không để tình trạng thiếu vốn, thiếu vật tư, thiết bị làm gián đoạn hoặc đình trệ các mũi thi công, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch, sớm hoàn thành đưa dự án vào phục vụ nhân dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc trong thời gian tới./.

Cà Mau làm rõ nguyên nhân dự án bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng chậm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường, với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân.