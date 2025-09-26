Ca sỹ Đức Phúc: "Tôi sẽ nhớ mãi giây phút gọi tên Việt Nam tại Intervision 2025"

"Đó là giây phút mà tôi thấy hạnh phúc, tự hào vì đã góp phần mang đến niềm vui và sự tự tôn cho khán giả quê nhà” - ca sỹ Đức Phúc chia sẻ khi nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 26/9.

Theo Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 26/9/2025, ca sỹ Đức Phúc (tên đầy đủ: Nguyễn Đức Phúc) được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được tổ chức tại Moskva, Liên bang Nga.

Lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ diễn ra tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chiều 26/9 tại Hà Nội. Tại lễ trao tặng bằng khen, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho ca sĩ Đức Phúc.

Trước đó, hôm 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và thành công của Đức Phúc. Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh màn trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương không chỉ thổi hồn vào âm nhạc dân tộc, mà còn lan tỏa thông điệp về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của người Việt.

Intervision 2025 quy tụ 23 quốc gia từ châu Âu, châu Á đến Trung Đông, đánh dấu sự trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn. Trong đêm chung kết tại Live Arena, Moskva, Đức Phúc đã mang đến tiết mục giàu bản sắc. Bài hát có sự kết hợp dân ca - rap - nhạc quốc tế, trong đó phần rap được thể hiện bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Nga. Với 422 điểm, anh vượt xa các đối thủ mạnh đến từ Kyrgyzstan và Qatar, đưa Việt Nam lần đầu tiên bước lên bục vinh quang ở một sân chơi âm nhạc uy tín toàn cầu./.

Đức Phúc tự hào đưa âm nhạc Việt vươn tầm quốc tế tại Intervision 2025 Quán quân Intervision 2025 Đức Phúc chia sẻ sau chiến thắng lịch sử tại Moskva, tự hào đưa âm nhạc Việt vươn tầm quốc tế với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương".