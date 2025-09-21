Bộ VHTTDL: Chiến thắng của Đức Phúc là dấu ấn rực rỡ của văn hóa đối ngoại

Tròn 10 năm kể từ khi là Quán quân The Voice, ca sỹ Đức Phúc đã xuất sắc khi đại diện Việt Nam giành ngôi Quán quân một cuộc thi âm nhạc quốc tế - Intervision Song Contest 2025 diễn ra tại Live Arena, Moscow, Nga.

Giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng Việt Nam). Đây được coi là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.

Chia sẻ bên lề cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: “Chúng tôi đã đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sỹ đại diện cho quốc gia đi tham gia Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025. Theo đó, nghệ sỹ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; Lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan toả mạnh mẽ và sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng, có hình ảnh truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Và ca sỹ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.”

Đức Phúc làm nên lịch sử khi chiến thắng tại Cuộc thi Intervision tại Nga. (Ảnh: NVCC)

Theo lãnh đạo Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là một khoảnh khắc lịch sử của âm nhạc đương đại Việt Nam, mà còn là một dấu ấn rực rỡ của văn hóa đối ngoại Việt Nam. Thành công này khẳng định tài năng của nghệ sỹ Việt, đồng thời thể hiện hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế, đưa âm nhạc và bản sắc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu, góp phần quốc tế hóa văn hóa Việt Nam.

Với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương,” Đức Phúc mang đến cho khán giả màn trình diễn ấn tượng kết hợp giữa dân ca và rap, chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo, mang về cho nam ca sỹ 422 điểm và ngôi vị Quán quân.

Trong đêm thi, Đức Phúc vượt qua nhóm Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan (373 điểm) và ca sỹ Dana Al Meer của Qatar (369 điểm) để vững vàng bước lên ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này không chỉ đem lại niềm vui cho cá nhân Đức Phúc mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo, bản lĩnh và sự hội nhập mạnh mẽ của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy quốc tế.

Ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” do nhạc sỹ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc.

Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống, vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế.

Thông qua thiết kế sân khấu, âm nhạc, trang phục, màn hình LED, vũ đạo, đạo cụ… Phúc mong muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. (Ảnh: NVCC)

Đức Phúc cho hay anh muốn mang đến một câu chuyện một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường, tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Từ đó, Phúc cùng êkip đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại, để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam.

“Câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh cây tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách, sự dẻo dai và tinh thần đoàn kết của người Việt. Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ,” nam ca sỹ chia sẻ./.

Intervision Song Contest 2025 là một giải đấu ca hát danh tiếng, nơi quy tụ những giọng ca xuất sắc từ nhiều quốc gia, được tổ chức với mục tiêu tôn vinh tài năng âm nhạc và sự sáng tạo trong biểu diễn. Intervision 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn.