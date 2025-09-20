Cuộc thi Intervision 2025: Ca sỹ Đức Phúc hướng đến sự rung động của khán giả

Đêm 20/9, cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 sẽ diễn ra tại sân khấu Live Arena ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga.

Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên có đại diện tham gia cuộc thi với ca sỹ trẻ Đức Phúc.

Ngay trước đêm thi Intervision 2025, ca sỹ Đức Phúc đã có buổi giao lưu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Sau những chia sẻ về vai trò cầu nối văn hóa cũng như tầm quan trọng của văn hoá trong ngoại giao, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã tặng cho các thành viên trong đoàn những món quà lưu niệm đặc trưng của Nga như lời chúc tốt đẹp nhất cho đêm thi chuẩn bị diễn ra.

Tại Intervision 2025, Đức Phúc thuộc nhóm ca sỹ có tuổi nghề ít nhất. Dù là cái tên rất nổi tiếng trong giới trẻ Việt Nam hiện nay nhưng đến với sân chơi tầm cỡ như Intervision, các thí sinh cần phải đáp ứng nhiều tiêu chí khác.

Theo ông Hà Minh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cuộc thi yêu cầu thí sinh tham dự phải có giọng ca nổi bật, tiêu biểu, từng giành một giải quán quân ở Việt Nam. Tiêu chí thứ hai là phải có phong cách. Và tiêu chí thứ ba, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch rất chú ý, đó là thí sinh phải là người nỗ lực, có trách nhiệm, toàn tâm toàn ý cho cuộc thi.

Xác định cuộc thi là cơ hội hiếm có, Đức Phúc đã đặt riêng nhạc sỹ Hồ Hoài Anh sáng tác bài hát "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy.

Theo chia sẻ của Đức Phúc, ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" là một Việt Nam bằng âm nhạc và sẽ được trình diễn trên sân khấu hoàn toàn đậm chất Việt Nam.

Intervision là cuộc thi đề cao tính bản sắc, từ ngôn ngữ bài hát đến trang phục biểu diễn của thí sinh. Bên cạnh đó, các giá trị phổ quát trong nội dung cũng là điều mà ban tổ chức mong muốn.

Ca từ của "Phù Đổng Thiên Vương" hào sảng, cuồn cuộn chí lớn, bền bỉ quyết tâm, như cây tre Việt Nam, như dân tộc Việt Nam đã ngàn đời vượt mọi khó khăn, vững vàng chinh phục các thử thách. Dù bài hát bằng tiếng Việt nhưng âm nhạc và giọng ca đầy nội lực của Đức Phúc sẽ truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát đến người nghe.

Tại buổi diễn để ghi hình, Đức Phúc nhận được nhiều lời khen và những tràng vỗ tay không ngớt.

Mọi chi tiết cũng như hình ảnh cuộc thi được giữ kín để khán giả có được cảm xúc trọn vẹn nhất trong đêm thi. 23 thí sinh đại diện cho 23 quốc gia sẽ chinh phục ban giám khảo là những nhà hoạt động văn hóa và nghệ thuật tên tuổi từ các quốc gia tham dự cuộc thi.

Đại diện Việt Nam tại ban giám khảo là nhạc sỹ Trọng Đài. Nhạc sỹ cho biết có rất nhiều tiêu chí chấm điểm song quan trọng nhất là tác phẩm có chạm được đến sự rung động hay không. Một điều thú vị là các tiêu chí chấm điểm tác phẩm nghệ thuật lại do một nhà toán học nghĩ ra nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu yếu tố cảm tính hay thiên vị.

Sau 30 năm gián đoạn, Intervision 2025 được đầu tư lớn để có màn trở lại thực sự đỉnh cao. Khán giả hứa hẹn sẽ được thưởng thức "bữa tiệc" âm nhạc và nghệ thuật đặc sắc, nhưng đây cũng sẽ là sức ép lớn đối với các thí sinh, nhất là khi Việt Nam lần đầu có thí sinh tham dự.

May mắn và tự hào được đại diện cho Việt Nam tham dự "đấu trường" âm nhạc quốc tế, Đức Phúc mang theo quyết tâm tràn đầy sẽ đem đến cho khán giả nước ngoài cũng như khán giả tại Việt Nam một sân khấu ấn tượng nhất, bùng nổ nhất và trọn vẹn cảm xúc nhất./.

Cuộc thi âm nhạc Intervision 2025 quay lại đầy hứa hẹn sau 30 năm bị gián đoạn 23 nước đã cử đại diện tham dự Intervision 2025 dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 20/9 (theo giờ địa phương), trong đó ca sỹ Đức Phúc của Việt Nam sẽ biểu diễn thứ 20.