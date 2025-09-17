Cuộc thi âm nhạc Intervision 2025 quay lại đầy hứa hẹn sau 30 năm bị gián đoạn

Ngày 16/9, Bộ Ngoại giao Nga đã tổ chức buổi họp báo đặc biệt dành cho sự kiện âm nhạc quốc tế sắp diễn ra tại Moskva, cuộc thi Intervision từng lẫy lừng hồi thập niên 80-90 của thế kỷ trước.

Ngoại trừ một lần duy nhất diễn ra vào năm 2008, Intervision năm 2025 trở lại với người yêu âm nhạc sau 30 năm gián đoạn.

Trong lần đầu tiên “tái xuất” này, Việt Nam cũng lần đầu tiên có đại diện tham dự - ca sỹ Đức Phúc, sẽ đem đến bài hát được nhạc sỹ Hồ Hoài Anh viết riêng cho cuộc thi “Phù Đổng Thiên Vương." Sân khấu của cuộc thi được dựng tại sân vận động Live Arena.

Vị thế quan trọng của cuộc thi thể hiện qua thành phần uy tín của các diễn giả tại họp báo, với việc Ngoại trưởng Sergey Lavrov là phát ngôn viên chính, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Phó Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Sergey Kiriyenko và Tổng Giám đốc kênh truyền hình Kênh Một Konstantin Ernst.

Tại họp báo, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, cuộc thi Intervision được tổ chức trước hết là một cuộc đối thoại bình đẳng, nơi truyền thống dân tộc và bản sắc văn hoá được tôn trọng và hoàn toàn loại trừ các màu sắc chính trị.

23 nước đã cử đại diện tham dự đại diện cho hầu hết các châu lục trên thế giới - châu Á, châu Âu, châu Phi, khu vực Mỹ Latinh. Ca sỹ Mỹ Brandon Howard cũng đã xác nhận sẽ tham dự.

Bên cạnh đó, Intervision sẽ diễn ra tại sân vận động Live Arena có công nghệ hiện đại nhất nước Nga hiện nay.

Tổng Giám đốc kênh truyền hình Kênh Một Konstantin Ernst cho biết sân khấu mới đã được dựng, từ trang trí, hiệu ứng ánh sáng đến thiết kế đều ở đẳng cấp cao nhất. Số lượng máy quay tại cuộc thi sẽ lập kỷ lục cho một sự kiện âm nhạc - 36 máy quay đã được lắp đặt, bảo đảm cho khán giả một màn trình diễn mãn nhãn.

Một điều đặc biệt thú vị đối với khán giả Việt Nam mà ông Ernst tiết lộ là chính các chuyên gia quay phim vừa làm cố vấn cho Đài Truyền hình Việt Nam tại sự kiện A80 vừa qua cũng sẽ có mặt trong đội ngũ 150 quay phim tại Intervision lần này.

Một điều thú vị nữa là bản sắc sẽ được đề cao tại Intervision. Dẫu là cuộc thi quốc tế và tiếng Anh là ngôn ngữ để giao tiếp, song ca sỹ dự thi có thể lựa chọn hát bằng tiếng Anh hay ngôn ngữ mẹ đẻ.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định ban tổ chức khuyến khích các bài hát bằng ngôn ngữ quốc gia, khuyến khích trang phục dân tộc, vì mục đích mà Nga theo đuổi khi khôi phục lại cuộc thi Intervision là các yếu tố nghệ thuật và văn hóa dân tộc cần được cảm nhận trong tương lai chung của nhân loại.

Sau cuộc thi lần thứ nhất năm nay, kế hoạch tổ chức hằng năm và luân phiên tại các nước cũng sẽ được xem xét và thảo luận.

Intervision 2025 dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 20/9 (theo giờ địa phương). Ca sỹ Đức Phúc của Việt Nam sẽ biểu diễn thứ 20.

Dự kiến cuộc thi sẽ kéo dài 3,5 giờ và được truyền trực tiếp tại hầu hết các kênh truyền hình lớn, các nền tảng xã hội phổ biến nhất của Nga cũng như tại các nước có nghệ sỹ tham dự, do đó số lượng khán giả của cuộc thi có thể lên tới trên 4 tỷ người./.

Đức Phúc đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 Theo kết quả bốc thăm, ca sỹ Đức Phúc sẽ trình diễn ở vị trí thứ 20 với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" trong khi nhạc sỹ Trọng Đài được chọn làm một trong những thành viên Ban giám khảo.