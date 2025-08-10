Cặp vợ chồng tranh chấp 29 con gà khi ly hôn gây xôn xao mạng xã hội

Trong quá trình hoàn tất các thủ tục ly hôn, một cặp vợ chồng ở Tây Nam Trung Quốc, xảy ra tranh chấp về việc chia 29 con gà.

Sau khi yêu cầu họ chia số gà này làm đôi, thẩm phán đề nghị cả hai nên ăn con gà lẻ như một “bữa chia tay” trước khi chính thức ly hôn.

Theo báo Jimu News, bà Đồ (họ của người vợ) sống tại một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên và chồng là ông Dương gần đây đã nộp đơn ly hôn. Nguồn thu nhập chính của họ đến từ chăn nuôi gia cầm, ngoài ra ông Dương thỉnh thoảng nhận làm thêm các công việc lặt vặt.

Ngoài những căn nhà tự xây, họ không có tài sản lớn nào khác. Vì hai người đến từ những làng khác nhau, quy định địa phương cho phép họ tự quyết định quyền sở hữu nhà ở. Do đó, trọng tâm của việc chia tài sản chuyển sang… số gia cầm.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, bà Trần Khiêm, cho biết họ nuôi tổng cộng 53 con gia cầm, gồm 29 con gà, 22 con ngỗng và 2 con vịt. Trong khi ngỗng và vịt có thể chia đều, thì số gà lại gây tranh cãi.

Cặp đôi đã hỏi ý kiến cha mẹ nhưng không tìm được giải pháp, còn con cái thì từ chối can dự.

Bà Đồ nói trước tòa rằng mình là người trực tiếp nuôi gà và có tình cảm gắn bó nên muốn được giữ thêm một con. Ông Dương không đồng ý, cho rằng bản thân cũng bỏ nhiều thời gian, công sức chăm sóc đàn gà.

Thẩm phán Trần đưa ra hai phương án hòa giải: hoặc cùng nhau ăn con gà lẻ, hoặc người giữ con gà sẽ bồi thường cho người kia. Cuối cùng, họ chọn phương án nấu con gà và ăn chung trước khi ly hôn. Sau bữa ăn, ông Dương còn chở bà Đồ về nhà bằng xe máy điện.

Cả hai thống nhất sẽ độc lập về tài chính nhưng vẫn giúp đỡ nhau khi cần, giữ một quan hệ bạn bè.

Họ coi bữa ăn này như “bữa tiễn biệt,” dù chi tiết cụ thể không được tiết lộ.

Thẩm phán Trần cho biết việc chia gia cầm cần tính đến chi phí nuôi và thời gian sinh trưởng, phức tạp hơn là chỉ đếm số lượng. “Cùng ăn con gà vừa tuân thủ pháp luật, vừa tôn trọng phong tục nông thôn,” bà nói.

Câu chuyện này đã khiến mạng xã hội Trung Quốc thích thú.

Một cư dân mạng bình luận: “Thẩm phán xử công bằng, nhưng con gà mới là nạn nhân thực sự.”

Người khác hài hước: “Có khi ăn xong bát canh gà, họ lại hòa giải và không ly hôn nữa.”

Tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc đang có xu hướng gia tăng. Năm 2023, có hơn 3,6 triệu cặp đôi đăng ký ly hôn, tăng đáng kể so với năm 2022.

Theo luật pháp Trung Quốc, tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung, cả hai bên đều có quyền chia đôi./.

