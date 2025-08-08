'Cơn sốt' người lớn ngậm ti giả ở Trung Quốc

Tại Trung Quốc, núm ti giả dành cho người lớn - sản phẩm được cho là giúp giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ - đang trở thành mặt hàng gây sốt, đồng thời dấy lên lo ngại từ giới chuyên gia y tế và cộng đồng mạng.

Một số cửa hàng trực tuyến cho biết họ bán được hơn 2.000 sản phẩm loại này mỗi tháng.

Theo trang tin The Cover, loại núm ti giả này được mô tả là lớn hơn phiên bản dành cho trẻ em, có giá dao động từ 10 đến 500 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,4 đến 70 USD).

Nhiều cửa hàng quảng cáo rằng núm ti giả cho người lớn giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Một số còn khẳng định sản phẩm có thể hỗ trợ cai thuốc lá và cải thiện cách thở.

Phần núm được làm bằng chất liệu trong suốt, trong khi phần chắn miệng có nhiều màu sắc khác nhau.

“Tôi thấy sản phẩm có chất lượng cao, mềm mại và rất thoải mái khi ngậm. Nó không cản trở việc hô hấp của tôi,” một người mua chia sẻ trên một nền tảng mua sắm lớn.

“Món đồ này thực sự hiệu quả trong việc giúp tôi bỏ thuốc lá. Nó mang lại cảm giác dễ chịu về mặt tâm lý và giúp tôi bớt bồn chồn trong giai đoạn cai thuốc,” một người khác nói.

Một người thứ ba chia sẻ: “Khi bị áp lực công việc, tôi ngậm núm ti giả và cảm thấy như được bao bọc như thời thơ ấu.”

Tuy nhiên, các bác sỹ cảnh báo sản phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe.

“Những nguy cơ tiềm tàng đối với khoang miệng của người dùng đang bị các nhà bán hàng cố tình làm nhẹ đi,” bác sỹ nha khoa Tang Caomin tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc) nhận định.

Theo ông, việc sử dụng núm ti giả trong thời gian dài có thể khiến người dùng khó mở miệng, gây đau đớn khi nhai.

“Nếu bạn ngậm núm ti hơn ba tiếng mỗi ngày, vị trí răng của bạn có thể thay đổi sau một năm,” bác sỹ Tang cảnh báo.

Ông cũng cho biết thêm rằng người dùng có thể vô tình hít phải các bộ phận của núm ti khi đang ngủ.

Những núm ti giả dành cho người lớn lớn hơn những núm ti giả thường được trẻ em sử dụng. (Nguồn: Shutterstock)

Chuyên gia tâm lý học Zhang Mo tại Thành Đô nhận định rằng nhu cầu cảm xúc của những người sử dụng sản phẩm này có thể chưa được đáp ứng đầy đủ.

“Giải pháp thực sự không phải là tự xem mình như một đứa trẻ, mà là đối mặt trực tiếp với vấn đề và tìm cách giải quyết,” bà chia sẻ với giới truyền thông.

Trên mạng xã hội Weibo, hashtag liên quan đến ti giả dành cho người lớn đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem, với hàng chục nghìn bình luận trái chiều. "Thế giới này đã trở nên điên rồ đến mức người lớn cũng dùng ti giả," một người nói./.

Không chỉ không tốt với người lớn, núm ti giả cho bé cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ có gây hại như: - Ảnh hưởng tới khả năng phân biệt ti mẹ hay ti giả: Khi cho trẻ dùng núm vú giả sớm quá có thể gây ảnh hưởng đến quá trình bú mẹ, do trẻ bị nhầm lẫn giữa núm giảm và ti mẹ. - Dùng núm ti giả làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm tai giữa: Các minh chứng đã chỉ ra rằng khi dùng núm vú giả có liên quan đến biệm viêm tai giữa của trẻ nói chung, đặc biệt nhóm trẻ từ trên 6 tháng tuổi. - Gây nên các vấn đề về răng miệng: Nếu dùng trong thời gian dài thì răng cửa của bé sẽ có nguy cơ bị mọc xiên hay có khi còn ảnh hưởng đến cấu tạo hàm trên, từ đó gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của răng. Nguy cơ gây vẩu răng cửa và làm lệch khớp cắn, làm cho hàm răng không khít. - Lưỡi trẻ khi mút núm ti giả sẽ ở tư thế thấp xu hướng đưa ra phía trước làm miệng hở và hàm dưới đưa ra. - Trẻ thường nuốt phải không khí vào dạ dày khi dùng núm ngậm và khi quá nhiều không khí trong dạ dày sẽ khiến trẻ đầy bụng./.

