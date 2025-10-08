Cắt giảm thủ tục, bổ sung chính sách hỗ trợ khuyến khích điện Mặt Trời mái nhà

Lãnh đạo Cục Điện lực (Bộ Công Thương) khẳng định việc đăng ký lắp đặt điện Mặt Trời mái nhà là quy định cơ chế thông báo chứ không phải đăng ký hay xin-cho.

Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thường kỳ quý 3/2025 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 8/10.

Không phải thủ tục hành chính rườm rà hay cấp phép

Trả lời câu hỏi báo chí tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý 32025, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) đã thông tin về điện Mặt Trời mái nhà tự sản, tự tiêu và các thủ tục liên quan đăng ký lắp đặt.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, trước hết cần xác định rõ khái niệm điện Mặt Trời mái nhà tự sản, tự tiêu, tức là điện do người dân tự đầu tư, tự sản xuất ra để phục vụ nhu cầu sử dụng, có thể có một phần dư thừa bán lên lưới điện quốc gia, nhưng mục tiêu chính là tự dùng. Thực tế, chỉ một số rất ít trường hợp đặc thù như vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo thì mới hoạt động độc lập, không cần đăng ký hay thông báo.

“Đa số các hộ gia đình hiện nay đều đấu nối với lưới điện quốc gia, vẫn mua điện từ EVN để phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Do đó, khi lắp đặt điện Mặt Trời mái nhà, người dân sẽ vừa tự tiêu thụ phần điện sản xuất được, vừa sử dụng điện từ lưới quốc gia khi không có nắng (chủ yếu vào ban đêm),” Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho hay.

Theo lãnh đạo Cục Điện lực, người dân chỉ cần thông báo cho đơn vị quản lý điện lực hoặc Sở Công Thương địa phương, để ngành điện nắm được thông tin như: Hộ đó có lắp đặt điện Mặt Trời, công suất bao nhiêu, có thể sử dụng vào thời điểm nào. Việc này giúp ngành điện cân đối cung-cầu hợp lý, đảm bảo ổn định hệ thống.

“Mục đích của việc thông báo chỉ là để phối hợp kỹ thuật, chứ hoàn toàn không phải thủ tục hành chính rườm rà hay cấp phép. Nếu không có thông tin, ngành điện sẽ khó tính toán cân bằng phụ tải, dẫn đến những thời điểm hộ dân không có điện Mặt Trời thì nguồn cung từ lưới có thể bị động. Nói cách khác, cơ chế hiện nay không yêu cầu xin phép, không cần thủ tục phức tạp, chỉ cần thông báo một cách đơn giản để hệ thống điện điều hành hợp lý,” ông Bùi Quốc Hùng cho hay.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh mục tiêu phát triển điện Mặt Trời mái nhà rất rõ ràng vì vậy không thể đặt ra các thủ tục phức tạp để hạn chế sự phát triển. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý, vận hành cần nắm bắt thông tin về công suất để đảm bảo cung ứng điện hợp lý, điều này dẫn đến việc cần có các thủ tục về việc thông báo, đăng ký sử dụng điện Mặt Trời.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền và phổ biến rộng rãi hơn để người dân và hộ gia đình hiểu rõ về quy định này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định ngành Công Thương mong muốn tạo thuận lợi cho người dân để phát triển điện Mặt Trời mái nhà. Bộ Công Thương sẽ rà soát, nếu cần đơn giản các thủ tục hơn nữa thì sẽ tiếp tục điều chỉnh để phù hợp.

Vay vốn ưu đãi để phát triển điện Mặt Trời mái nhà

Thông tin thêm tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết Bộ Công Thương đang được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng một Quyết định mới về khuyến khích phát triển điện Mặt Trời mái nhà, nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng, thông thoáng hơn. Theo đó, sẽ có nhiều bước cắt giảm thủ tục hành chính và bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích thiết thực hơn.

Theo chính sách mới đang được xây dựng, người dân có thể được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để lắp đặt điện Mặt trời với mức vay khoảng 40 triệu đồng, lãi suất chỉ 7-8%/năm và có thể được hỗ trợ bổ sung thêm 2-3 triệu đồng nếu đầu tư cho dự án điện Mặt Trời mái nhà.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang xem xét cơ chế cho phép bán phần điện dư lên lưới Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo quy định mới, phù hợp với thực tế.

Về thủ tục, dự thảo Quyết định khuyến khích phát triển điện Mặt Trời mái nhà đang được hoàn thiện, dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Khi quyết định này được ký, cơ chế mới sẽ cởi mở hơn rất nhiều so với các quy định trước đây.

Thủ tục sẽ rất đơn giản, chỉ cần một bộ hồ sơ đăng ký duy nhất gồm: Một đơn đề nghị, một giấy xác nhận lắp đặt gửi lên cổng thông tin điện tử cấp xã. Khi nhận được thông báo, đơn vị điện lực sẽ tự động phối hợp với các cơ quan liên quan đến hỗ trợ, kiểm tra kỹ thuật, lắp đặt và vận hành.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, toàn bộ quy trình sẽ được rút gọn tối đa, thân thiện và thuận tiện hơn rất nhiều cho người dân. Chủ trương của Bộ Công Thương là đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, không siết lại mà khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phát triển điện Mặt Trời mái nhà tự sản, tự tiêu./.

