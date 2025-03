Cầu thủ U16 Việt Nam có cơ hội nhận học bổng sang Tây Ban Nha tập huấn

12/10/2023 14:09

Cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An - tiền đạo Lê Đình Long Vũ đã xuất sắc lọt vào danh sách 60 tài năng trẻ của bóng đá thế giới do tờ báo hàng đầu nước Anh là The Guardian lựa chọn.