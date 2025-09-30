Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba thăm chính thức Việt Nam
Sáng 30/9, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández cùng đoàn đại biểu cấp cao đã tới Hà Nội.
Chiều 30/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ 3-5/10/2025 tại Trụ sở Bộ Công an, với tổng số đại biểu là 350 đồng chí.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta chúc mừng và tin tưởng Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển mà Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra.
Chiều 30/9/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Mở đầu phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Thủ tướng gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc tới người dân, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do bão.
Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất, thúc đẩy hợp tác, hiểu biết và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Vũ Trí Thắng nhấn mạnh thông tin dư luận xã hội rất nhiều, đa dạng, việc nắm bắt phải nhanh, kịp thời và chính xác.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đề ra mục tiêu 29 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 đưa Đồng Nai thành trung tâm kinh tế hàng không, logistics, công nghệ cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định hợp tác nghị viện là kênh quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.
TP Hồ Chí Minh cùng các đối tác Đức đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng xanh, phát triển đô thị thông minh, y tế, tài chính và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Thanh Hóa cần hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng lũ như lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, không để người dân bị thiếu thốn.
Thủ tướng đánh giá cao sự tham gia của GE Vernova với nhiều dự án điện quan trọng tại Việt Nam, cũng như sự đồng hành của GE trong quá trình phát triển của Việt Nam và trong quan hệ giữa hai nước.
Bộ Chính trị quyết định Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa."
Đại biểu đề nghị bổ sung quy định sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream phải bồi thường thiệt hại nếu sản phẩm được quảng bá qua thuật toán ưu tiên hiển thị.
Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai hiệu quả các đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, tạo nền tảng phát triển bền vững.
Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII tại Hà Nội đánh dấu bước tiến quan trọng trong xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, vững mạnh toàn diện.
Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 27 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội.
Lào Cai đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển phía Bắc, kết nối kinh tế ASEAN, Trung Quốc và châu Âu, hướng tới phát triển bền vững, xanh, hài hòa.
Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội.
Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện đã củng cố, tăng cường cơ chế hợp tác mới dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước.
Sáng 30/9, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba.
Sáng 30/9/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng ký Công điện số 179 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển thị trường trong nước năm 2025, trong đó đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam."
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba từ ngày 30/9-5/10/2025.
Về lâu dài, Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, hướng tới xây dựng chính quyền số.
Công ước của Liên hợp quốc về Tội phạm mạng được mở ký tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 10/2025 và có tên gọi là "Công ước Hà Nội."
Chiều 29/9, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.