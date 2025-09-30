Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández

Chiều 30/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

ttxvn-chu-tich-nuoc-luong-cuong-tiep-chu-tich-quoc-hoi-cuba-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-luong-cuong-tiep-chu-tich-quoc-hoi-cuba-4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-luong-cuong-tiep-chu-tich-quoc-hoi-cuba-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-luong-cuong-tiep-chu-tich-quoc-hoi-cuba-3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
