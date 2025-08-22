Chủ tịch nước tiếp Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản

Chiều 22/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Hạ nghị sỹ Nakasone Yasutaka, Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) cùng đoàn đại biểu Ban Thanh niên gồm 60 thành viên là các nghị sỹ Quốc hội, nghị sỹ địa phương, đại diện khu vực tư nhân và học sinh, sinh viên đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20-22/8/2025.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao việc Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản chọn Việt Nam là một trong những điểm đến thăm đầu tiên sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo cũng như chương trình hoạt động phong phú, ý nghĩa của đoàn tại Việt Nam, trong đó có hoạt động trao đổi và giao lưu với Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh...

Chủ tịch nước cho rằng đây là những kênh trao đổi quan trọng và thực chất, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ lãnh đạo trẻ hai nước, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Chia sẻ sau 80 năm phát triển, từ một nước thuộc địa, nghèo đói, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam trở thành thành viên quan trọng trong khối ASEAN, là điểm sáng ở khu vực và trên thế giới với sự ổn định về chính trị xã hội, có nền kinh tế đứng thứ 32 trên thế giới, mức độ hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và đóng góp của cộng đồng quốc tế trong đó có Nhật Bản vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam; đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là một trong những hình mẫu hợp tác song phương thành công hiện nay giữa Việt Nam và một số đối tác.

Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản Nakasone bày tỏ vui mừng khi được thăm lại Việt Nam sau 8 năm và được cùng các đại biểu đoàn Ban Thanh niên tiếp kiến Chủ tịch nước; nhấn mạnh vinh dự khi được đến thăm Việt Nam vào thời khắc lịch sử, khi Việt Nam đang tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; bày tỏ ngưỡng mộ sâu sắc trước tinh thần yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đông đảo thế hệ người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ấn tượng trước sự dẫn dắt và chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện công cuộc cải cách, đổi mới thời gian qua và tốc độ phát triển của nền kinh tế cũng như sức hấp dẫn của dân số trẻ của Việt Nam, ông Nakasone bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng vào sự phát triển hơn nữa của Việt Nam trong thời gian tới; khẳng định cá nhân và các thành viên trong Ban Thanh niên sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, nghị sỹ Quốc hội, giao lưu giữa các địa phương hai nước Việt Nam-Nhật Bản; Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện các mục tiêu phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, lượng tử, bán dẫn, gắn kết nguồn nhân lực đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, ông Nakasone khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác giữa Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản với các đại biểu nghị sỹ trẻ, thanh niên của Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

Ông cũng nhấn mạnh việc Nhật Bản mong muốn thúc đẩy triển khai nhiều hơn nữa các dự án hợp tác ODA và FDI chất lượng cao tại Việt Nam, hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, nông nghiệp, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, bán dẫn và triển khai hợp tác trong các nội dung của trụ cột mới về khoa học công nghệ.

Ông khẳng định Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản mong muốn tạo môi trường sinh sống, làm việc thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản, cho rằng đây là lực lượng quan trọng đã và đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, một số đại biểu cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác, kết nối giữa các địa phương hai nước thông qua giao lưu nhân dân, đầu tư, hợp tác du lịch...; khẳng định hợp tác chặt chẽ vào thành công của “Ngày Việt Nam” tại Expo Osaka 2025./.

